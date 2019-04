Na een goed gesprek met Art Rooijakkers is zeilmeisje Laura Dekker nog net zo’n raadsel als toen

Net als andere mensen die ooit in het (wereld-)nieuws belandden, zoals Edwin de Roy van Zuydewijn, Mauro of moeder Ingrid die in de Thaise tsunami in 2004 haar dochter verloor.

Of iedereen het nu over dit programma gaat hebben, weet ik niet. Het is geen ‘Vijf jaar later’, zeg maar. Jeroen Pauw vroeg door tot op het bot, en reflecteerde met de geïnterviewde echt op de voorbije jaren. Interessant is niet per se hoe iemands leven is voortgeraasd, maar welk ander perspectief hij of zij daar nu op heeft. Bij Ingrid ging dat dieper dan bij Laura Dekker.

Zij heeft in 2010 echt een jaar de wereld rond gezeild, is nu 23, woont met haar vriendje in Nieuw-Zeeland en is net bevallen van een zoon. Is dat nu wat de kijker wil weten? Zekers, maar daar begint het pas mee.

Haar vader leerde haar omgaan met paniek door haar in een kano vast te binden en te laten omslaan. Daar heeft ze het meest aan gehad, zegt ze.

Art Rooijakkers kwam best een eind. Ze vertelt hoe die collectieve aandacht haar raakte; journalisten aan het schoolhek. “Je wordt niet meer als mens gezien met gevoelens, maar als object”, zegt ze. “En het is een enorme klap als mensen zeggen ‘ik hoop dat je zinkt en doodgaat’.” De Kinderbescherming sprak bovendien over slechte ouders en dreigde haar, de vrijheidszoeker, in een gesloten inrichting te plaatsen.