Na drie kwartier met John van den Heuvel was het duidelijk: deze avond kan niet meer stuk

Janine Abbring bedenkt voor elk van haar Zomergasten één centraal thema, zo las ik. Bij Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel, de eerste genodigde van dit seizoen, was dat: welke prijs betaal je om de best geïnformeerde misdaadjournalist van Nederland te zijn?

Een spannende insteek, die een veelheid aan schurende dilemma’s en een fascinerende tv-avond beloofde.

Van den Heuvel is een vlotte prater, zo werd al snel duidelijk. Aanvankelijke reserves, sprekend uit een enigszins stroeve gezichtstaal, bezweken alras onder de ontwapenende toon van de gastvrouw. Met een vriendelijk lachje hier en een kleine omweg daar wist Abbring heikele kwesties met een fluwelen handschoen uit te serveren, zoals: hoe ver ga je in je contacten met criminelen om informatie los te peuteren?

Ver, zo bleek. Van den Heuvel was gast aan tafel bij John Mieremet en onderhield goede betrekkingen met diens vrouw. Nadat Mieremet in 2005 in Thailand was vermoord, maakte Van den Heuvel stennis om diens villa binnen te mogen. “Als vriend?”, vroeg Abbring. “Nee, als journalist”, luidde de reactie.

‘Vriend’ of journalist, helderder had Abbring niet kunnen omschrijven hoe dun de draad is waarop haar gast balanceert. Een definitief antwoord op de vraag wanneer je als journalist een crimineel aan pr helpt of niet, bleef achterwege. Maar zeker is wel dat de penoze, hoe hilarisch ook, hecht aan ‘juiste informatie’ in de pers (Stanley H. bij Sonja Barend). En ook dat Van den Heuvels acrobatische toeren in de loop der jaren hebben geleid tot vele brisante onthullingen, zoals het interview met Mieremet uit 2002, waarmee de val van Willem Holleeder werd ingezet.

Uniek bestaan

Van den Heuvel leidt een uniek journalistiek bestaan: hoor en wederhoor met criminelen, slechts weinig misdaadschrijvers krijgen dat voor elkaar. Maar de tol is hoog. Sinds anderhalf jaar wordt de verslaggever dag en nacht bewaakt, omdat hij bedreigd wordt door topcrimineel Ridouan T.. Van den Heuvel praatte er uitgebreid over. Voortdurend overal beveiligers, ook deze zondagavond weer in de tv-studio. Recent onthulde hij in de Telegraaf T.’s verblijfplaats. Zo werkt Van den Heuvel mee aan zijn eigen vrijheid.

Na drie kwartier wist ik: deze Zomergast kan niet meer stuk. Niet iedereen die samenvalt met zijn beroep, kan daarover boeiend vertellen, maar Van den Heuvel slaagde daarin wonderwel. Natuurlijk, zijn vak speelt zich af in een schimmig milieu (‘zonder romantiek of glamour’) dat geen kijker van binnenuit kent, maar tussen gast en gastvrouw ontwikkelde zich na verloop van tijd ook een sprankelende dynamiek, waarbij losse eindjes uiteindelijk geen losse eindjes bleken.

“Je zei zonet dat je in je jeugd meer dan een vandaal was”, hernam Abbring na Van den Heuvels schare privé-ontboezeming dat hij door het lint ging toen hij als vijftienjarige hoorde dat hij een stiefvader had (naar zijn biologische vader was hij overigens niet nieuwsgierig, wat opmerkelijk is voor een journalist). “Ik deelde als PSV-fan klappen uit aan supporters van de tegenpartij”, bekende hij. En toch agent geworden, en later een beroemd misdaadjournalist. Met Barry White swingden we vrolijk de tv-avond uit. Yeah man, let the music play!

Vier keer per week schrijven tv-recensenten in deze wisselcolumn over wat hun opviel op televisie.