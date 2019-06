Na dertien jaar afwezigheid blijven de nummers van Tool onaantastbaar overeind

Ze zijn schuilkelders, die nummers van Tool. Bunkers. Nee - kazematten: onregelmatige opgetrokken nummers met gangenstelsels om in te verdwalen, verstevigd met gepantserd gitaargeluid, met kijkgaten waardoor nét voldoende licht binnenvalt in de vorm van die fenomenaal heldere zang van Maynard James Keenan.

Nummers die nog onaantastbaar overeind staan, na dertien jaar afwezigheid van Nederlandse bodem, zo bleek dinsdagavond in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Tool is een band die niet op streamingdiensten te vinden is (‘want albums moeten als geheel worden geconsumeerd’), een band die voor de toegift een enorme timer precies de twaalf minuten pauze laat aftellen. Een van de bekendste nummers van de band is berucht om zijn 47 maatwisselingen. Tool gaat doodleuk op wereldtournee vóórdat hun nieuwe album verschijnt (30 augustus) en wiens publieksinteractie bestaat uit een kortaf ‘Amsterdam’. Het is een band, kortom, met enkele eigenaardigheden. Die je ze echter vanaf het eerste gitaargebulder direct vergeeft.

Lava

Want het is een imposante ervaring, zo’n concert van Tool. Om te luisteren naar Gitarist Adam Jones, die heel kalmpjes het meest ziedende geluid uit zijn gitaar purkt, naar bassist Justin Chancellor, die van het viertal nog het meest als reguliere, opzwepende rocker op het podium staat; naar de stoïcijnse zanger Maynard James Keenan, en profil opgesteld rechts van zijn drummer, goeie genade - die drummer: Danny Carey, heer en meester achter zijn enorme kit.

En dan zijn er de lichten, de lasers, en de visuals: denk aan gesmolten lava dat over zombie’s wordt leeggegoten terwijl er vivisectie op een soort tentakelige kikkerpoppetjes wordt gepleegd – maar tóch is het allemaal smaakvol.

Maar bovenal, dat geluid. Mozeskriebels. De band speelt angstaanjagend strak, wat vooral goed te horen is tijdens de staccato, in 9/8ste maat opgebouwde gitaarpilaren van ‘ Jambi’. De drums van Carrey zijn zowel vloeiend als vernietigend – met als hoogtepunt die verzengende roffels bij ‘Vicarious’. De enige ontspanningsmomenten zijn twee nieuwe nummers waarbij vooral het einde van ‘Descending’ nu al in de harten wordt gesloten van alle hondstrouwe fans.

Heel even wordt het een brei, tijdens oudje ‘Intolerance’; de drumsolo na de toegift is wat overbodig, en dan is er nog die gekke aftel-timer richting toegift. Maar ach, allemaal spijkers op heel laag water.

Tool laat zien dat het kan: terugblikken zonder die zweem van nostalgie die nog wel eens in de lucht hangt bij bands die rond de millenniumwisseling hip waren. Want ook al zijn de alto-pubers van toen inmiddels dertigers met een hypotheek; dit was een concert dat compleet op zichzelf staat, en nog wel een hele poos zo blijft staan.

