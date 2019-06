Na dertien jaar afwezigheid blijft Tool onaantastbaar overeind

Het zijn schuilkelders, die nummers van Tool. Bunkers. Nee, kazematten: onregelmatig opgetrokken nummers met gangenstelsels om in te verdwalen, verstevigd met gepantserd gitaargeluid, met kijkgaten waardoor nét genoeg licht binnenvalt, in de vorm van die fenomenaal heldere zang van Maynard James Keenan.

Nummers die nog onaantastbaar overeind staan, na dertien jaar afwezigheid op Nederlandse bodem, zo bleek dinsdagavond in de Amsterdamse Ziggo Dome.

47 maatwisselingen

Tool is een band die niet op streamingdiensten te vinden is (want albums moeten als geheel worden geconsumeerd, vinden ze), een band die voor de toegift een enorme timer precies de twaalf minuten pauze laat aftellen. Een van de bekendste nummers van de band is berucht om zijn 47 maatwisselingen. Tool gaat doodleuk op wereldtournee vóórdat hun nieuwe album verschijnt (30 augustus). Hun publieksinteractie bestaat uit een kortaf ‘Amsterdam’. Het is een band, kortom, met enkele eigenaardigheden. Die je ze vanaf het eerste gitaargebulder vergeeft.

Je vergeeft Tool z’n ei­gen­aar­dig­he­den vanaf het eerste gitaargebulder

Want het is een imposante ervaring, zo’n concert van Tool. Om te luisteren naar gitarist Adam Jones, die heel kalmpjes het meest ziedende geluid uit zijn gitaar purkt. Naar bassist Justin Chancellor, die van het viertal nog het meest als gewone opzwepende rocker op het podium staat. Naar de stoïcijnse zanger Maynard James Keenan, en profil opgesteld rechts van zijn drummer. En goeie genade, die drummer: Danny Carey, heer en meester achter zijn enorme kit.