Na 36 jaar aangifte om moord op Ikon-journalisten in El Salvador

Samen met twee Salvadoraanse mensenrechtenorganisaties heeft ambassadeur Peter Derrek Hof de openbare aanklager gevraagd een strafrechtelijk onderzoek te beginnen naar de viervoudige moord in 1982.

Het vervolgen van de vermoedelijke daders heeft zo lang geduurd doordat gelijksoortige initiatieven eerder werden geblokkeerd door de amnestiewet, die misdadigers van de Salvadoraanse burgeroorlog tussen 1980 en 1992 beschermde. In 2016 werd die wet opgeheven, waarna vorig jaar al een onderzoek werd begonnen naar de dood van Koos Koster, Hans ter Laag, Jan Kuiper en Joop Willemsen.

De vier televisiejournalisten waren in maart 1982 in El Salvador om de parlementsverkiezingen te verslaan. Ze werden door het Salvadoraanse leger om het leven gebracht terwijl ze op weg waren naar gebied dat in handen was van de guerrillabeweging FMLN, die een gewapende strijd voerde tegen de conservatieve regering.