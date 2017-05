Na 250 maal Keuringsdienst: weinig gesjoemel, veel gebakken lucht

"Zo'n etiket staat eigenlijk helemaal vol met onzin." Een uitspraak over een fles bronwater, gedaan in 'Keuringsdienst van Waarde', het programma dat al 15 jaar onderzoekt wat er nu precies in de winkelschappen staat. En of de claims op de verpakkingen kloppen. Maar het programma oordeelt niet: conclusies trekken moet de kijker zelf doen. "Wij zijn geen consumentenprogramma, ons doel is niet om de voedingsindustrie te veranderen", aldus de redactie.

De werkwijze van de programmamakers is simpel: naar aanleiding van tips of van eigen ervaringen probeert de redactie te checken of producten zijn wat ze claimen te zijn. Zoals: hoe oer is een oerbrood eigenlijk? Wat is het verschil tussen bacon en ontbijtspek? De cameraploeg klopt vaak aan bij laboratoria en ook wordt geregeld gefilmd bij producenten zelf, zowel de ambachtelijke als de industriële. Via de Keuringsdienst zien we nog eens de binnenkant van een slachterij op tv.

Maar soms worden de regels wel overtreden. Zo ontdekte de dienst dat in lamsvleesproducten regelmatig kalkoenvlees zit. Ook deed het programma een steekproef met enkele tientallen moten her en der gekochte tonijn waaruit bleek dat een derde van de monsters illegaal was behandeld met kleurmiddelen. Deze vis oogde twee weken na aanschaf nog steeds vers, terwijl een onbehandelde moot dan groen uitgeslagen moet zijn en moet stinken. Wie een stuk vers ogende tonijn eet dat in feite rot is, kan een gevaarlijke voedselvergiftiging oplopen.

Veel uitzendingen zijn eye-openers. Zo liet het programma zien dat truffelolie een bijproduct is van de petrochemische industrie waar geen truffel aan te pas komt. Dat op veel diepvriespizza's een strooisel zit dat op kaas lijkt maar volledig plantaardig is ('analoogkaas'). Dat er in veel dadels kevers en larven zitten, maar zolang het maximaal vijf beestjes per honderd gram zijn, worden er geen wettelijke normen geschonden.

De tv-makers zien dit als incidenten: programmaresearchers Remco Kappelhof en Joost van Zoest stellen zonder meer dat het eten dat in Nederland wordt aangeboden, gewoon veilig is. Boodschappen doen, is hier echt geen Russische roulette. Hun jarenlange onderzoekswerk heeft weinig anekdotes opgeleverd over grootschalig gesjoemel of gewapende voedingsmaffia. Het camerateam hoeft dan ook niet te opereren als een overvalcommando: vaak zijn ze gewoon welkom om bij bedrijven te komen filmen.

Hij herinnert zich een item in Moldavië als een van de leukste reportages: "We wilden weten waar die keurig gekraakte halve walnoten op de Rambolkaasjes vandaan komen. En daar stond ik opeens in een fabriekje in Moldavië, tussen duizend vrouwen die met een speciaal hamertje precies wisten waar je een walnoot moet raken om de noot er heel uit te krijgen. Allemaal handwerk. Dat bedenk je toch niet, als je zo'n verpakt kaasje ziet?"

Stampij

"Van mij mag het allemaal wel wat scherper", vindt Will Jansen. Hij is uitgever van het culinair-culturele Bouillon Magazine en van kritische boeken over de voedingsindustrie zoals 'Slik je dat?' en het E-nummergidsje 'Wat zit er in uw eten?'. Jansen: "Ik zou als Keuringsdienst van Waarde veel meer stampij maken wanneer er wordt gelogen of wanneer de waarheid niet wordt verteld. We zijn in Nederland erg genoegzaam en gedogen veel, terwijl ik vind dat bij twijfel over de gezondheidseffecten van een bepaald ingrediënt of voedingsmiddel het van de markt moet. Per saldo ben ik natuurlijk wel blij met het programma: Keuringsdienst van Waarde heeft het denken op gang gebracht op een schaal die ik met mijn kleine uitgeverij nooit kan bereiken. Tegelijkertijd is het triest dat we van een tv-programma afhankelijk moeten zijn voor een beetje actie. De échte keuringsdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is nauwelijks aanwezig in dit land."

Een uitspraak die wordt beaamd door eindredacteur Remmers. "De NVWA is niet groot genoeg, dat weet iedereen. We hebben geregeld contact met de dienst, vooral om te checken hoe de wetgeving rondom een bepaald product exact in elkaar steekt. Maar de NVWA neemt alleen actie wanneer een product echt levensbedreigend is. Of er echte ossenstaart in ossenstaartsoep zit, daar hebben ze geen tijd voor."