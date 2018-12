Na 23 jaar ochtendradio is Edwin Evers moegestreden

Het afgelopen jaar luisterden dagelijks gemiddeld 420.000 mensen naar ‘Evers staat op’. Na 21 jaar zet hij er een punt achter. Vandaag neemt de populaire dj afscheid met een speciaal programma dat de hele dag (van 6 tot 18 uur) zal duren.

Ook al was Evers ‘strontchagrijnig’, zijn luisteraars mochten dat nooit merken. Die verwachten van hem dat hij elke dag weer ‘knalt’. En knallen doet ‘de koning van Radio 538’ elke dag weer, ook al moet hij het uit zijn tenen halen. Voor Nora de Lange is Evers al meer dan acht jaar haar immer opgewekte reisgenoot. “Met hem begint de dag altijd vrolijk met zijn imitaties van bekende Nederlanders en humoristische commentaar op het nieuws. En door zijn rustige stem en goede muziekkeuze word je ook niet afgeleid van het verkeer op de weg.”

Liever te vroeg dan te laat

Bij zijn trouwe luisteraars sloeg het in als een bom toen de radiomaker op 23 maart van dit jaar bekendmaakte dat hij ging stoppen. De reden? Hij begint een beetje moe te worden van al dat móeten. Elke ochtend rinkelt om 4 uur de wekker in zijn woning in Hardenberg. Dat betekent dat de vrijgezelle Evers vaak al voor het journaal van acht uur naar bed gaat. Ook wil hij het moment vóór zijn dat de hoge luistercijfers zouden zakken. “Ik stop liever drie jaar te vroeg dan een half jaar te laat.”

Edwin Dinan Evers (47) groeide op in een arbeidersgezin in Hardenberg met twee oudere broers. Zijn eerste dj-ervaring deed hij op bij de plaatselijke ziekenomroep en in de discotheek. Later ging hij plaatjes draaien bij een Amsterdamse muziekzender. Lex Harding haalde hem naar Veronica, waar hij een dagelijks radioprogramma kreeg.

Zijn grote doorbraak komt in 1998 als hij overstapt naar de KRO en elke werkdag van 6 tot 9 de ochtendshow ‘Evers staat op’ op 3 FM gaat maken. Mede door zijn imitaties van onder meer Frank en Ronald de Boer en Johan Cruijff wordt het het best beluisterde radioprogramma. In 2000 gaat hij naar het commerciële station Radio 538, waar hij het fenomeen ‘sidekicks’ introduceert met wie hij de actualiteit bespreekt. Ook nodigt hij regelmatig gasten uit in de studio en treden er bands op.

Evers won vele prijzen en geldt als de onbetwiste koning van de ochtendradio. Hij gaat nu eerst een paar maanden uitrusten en vooral tijd doorbrengen met zijn moeder. Zijn opvolger is Frank Dane, die al werkt als dj voor Radio 538. Het zal wennen zijn voor Nora de Lange.