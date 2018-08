N*E*R*D bouwde een feestje, maar Chic liet de tweede dag van Lowlands opstijgen tot grote hoogte

De één deed precies waarvoor hij was gekomen, en liet Lowlands opstijgen tot grote hoogte. De ander deed óók precies waarvoor het was gekomen, maar dat optreden ontsteeg zelf nauwelijks een plat studentenfeestje.

N*E*R*D en Nile Rodgers verzorgden dé twee grote shows op de tweede dag van Lowlands. En er waren raakvlakken: de bak hits die ze over het festival leegkieperden, de uitzinnige publieksreactie, en natuurlijk dat ene nummer. Maar inhoudelijk lagen de grootmeesters van toen en nu mijlenver uit elkaar.

Nile Rodgers & Chic

Een kwartier voor aanvang is de Bravo nog half leeg. Het zou toch niet? Is Lowlands wel klaar voor de grote Nile Rodgers? Weet dit publiek wel wat voor een mastodont er op het blokkenschema prijkt? Is deze retro-disco-soul-funkrevue wel iets voor het hippe, moderne publiek?

Het begint ook al niet lekker: schuchter komt Rodgers opgelopen, pielt wat met zijn gitaar, maar er gebeurt niks. Het geluid lijkt het niet te doen. Dan blijkt iemand het juiste stekkertje gevonden te hebben en galmt het door de Bravo: ‘…we present the creator of hit suchs as…”

En dan blijken al die zorgen voor niets. Nile Rodgers en zijn band Chic geeft veruit het beste, leukste en indrukwekkendste optreden van dit Lowlands tot dan toe. En andersom dankt het publiek hém door volledig uit zijn plaat te gaan. De Bravo wordt voller en voller, totdat de tent halverwege de show uitpuilt tot aan de dranktentjes aan toe.

Nile Rodgers & Chic © ANP

Alles valt op zijn plek: die loeistrak groovende bassist, met grijns van oor tot oor. Dat kraakheldere bandgeluid. De drie geweldige zangeressen, net als Rodgers zelf in het kanariegeel gestoken. De innemende Rodgers himself, met dat iele stratocaster-geluid. Maar bovenal: de nummers. Rodgers strooit kwistig uit zijn meegebrachte familieverpakking aan hits-hits-hits. ‘Everybody Dance’; ‘Good Times’, ‘I Want Your Love’, Madonna’s ‘Like A Virgin’, ‘Let’s Dance’ – waarbij de corpulente drummer tot ieders hilariteit een naadloze Bowie-imitatie in huis blijkt te hebben. ‘We Are Family’: wildvreemden vallen elkaar gelukzalig in de armen.

Even is er een praatje, over zijn ziekte, over hoe hij nét kankervrij is verklaard. Hoe gelukkig hij is - en over een jonge Amerikaanse hitproducer die hem enkele jaren geleden weer had afgestoft. Hij dankt Pharrell Williams, waarna de band ‘Get Lucky’ in zet. Iedereen weet het zeker – Pharrell, die later avond ook zal optreden op Lowlands, komt nú het podium op. Maar nee, dat gebeurt niet, tijdens dit muzikale scharnierpunt tussen de twee optredens.

Dan zou híj toch wel bij Pharrell het podium opkruipen, toch? Toch?