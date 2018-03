My first highway laat de dramatische kanten van een vakantieliefde zien

De meeste coming-of-agefilms serveren hun jonge hoofdpersonen een soort overgangsritueel, waarna zij gelouterd hun volwassen leven binnenstappen. Het is het einde van de jeugd en dus een melancholisch afscheid van de voltooid verleden tijd, maar nieuwe levenskracht levert een gevoel van bevrijding. Kom maar op met die toekomst, denk je terwijl de aftiteling voorbij rolt.

Zo gaat het niet in dit opvallende Vlaamse debuut van Kevin Meul. Bij hem begint het volwassen leven duister en onzeker.

De zestienjarige Benjamin ontmoet op vakantie in Spanje zijn eerste liefde Annabel. Hij is er met zijn ouders en de caravan, zij omdat haar ouders de plaatselijke supermarkt beheren. Natuurlijk houdt ze even de boot af en natuurlijk laat Benjamin geen enkele twijfel bestaan over zijn verlangen, lomp als jongens op die leeftijd meestal zijn. Hormonen verdragen geen helder denken.

Het blijft even aftasten. Annabel nodigt hem uit voor een feestje, maar komt pas opdagen als Benjamin alweer in bed ligt. Zij flirt met omstanders, hij ziet daar de lol niet van in. Toch groeit de toenadering. Benjamin heeft nog geen rijbewijs maar allebei hebben ze op een zeker moment genoeg van de camping en Annabel daagt hem uit zijn vaders auto te pakken en een reis te maken. Die reis voert naar een beslissend moment in Benjamins leven.