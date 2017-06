Muzikanten bouwen hun eigen instrument. Hopen dat de lijm niet loslaat

De laatste jaren is ambachtelijkheid weer gewaardeerd en dat zien we terug in programma's als 'Leven in de Brouwerij' (AvroTros; over bier) of 'Brood'(Max). Maar een gitaar, viool, trompet? De serie 'De nieuwe Stradivarius' van AvroTros laat zien hoe ook muziekinstrumenten met de hand worden gemaakt door meesterbouwers. Zes topmuzikanten mogen met die experts hun eigen ideale instrument gaan bouwen. Fascinerend. En lekkere tv voor op de vrijdagavond, met mensen die diep van hun vak houden. Die lui gaan niet snel voor de gemakkelijkste oplossing.

Lees verder na de advertentie

Dominic Seldis, contrabassist en Engelssprekend jurylid van het programma 'Maestro', brengt de experts en musici samen. Want als gitarist Spike van de band Di-Rect al stukken plaathout kan bewerken voor een gitaar, of als trompettist Rik Mol al een plaat metaal kan buigen voor zijn trompet, is het nog de vraag: klinkt dat ding straks wel? Het moet goed resoneren, goed in de hand liggen, en er nog goed uit zien ook. "Dit is de eerste double neck-gitaar waarmee ik het podium op durf", zegt de eigenzinnige Spike met zijn leren jasje, puntschoenen en rock-'n-roll-haar. Hij mocht vrijdag als eerste. In zijn studio heeft hij al een trits gitaren maar hij wil tijdens een optreden graag eens kunnen schakelen naar het geluid van een sitar, zo'n klassiek Indiaas instrument.

Figuurzagen, lijmen, schuren: voor de camera mag Spike het werk doen

Sound Spike reist voor inspiratie naar het Nashville voor bezoekjes aan de (fantastische) Gibson-fabriek en de vintage-gitaarwinkel van George Gruhn waar The Beatles en The Stones hun sound zochten. Hoe krijg je die sound in die uitgezaagde doos, is de vraag. Samen met gitaarbouwexpert Eugen Wulff breekt Spike zich thuis het hoofd over zijn ideale sitar-en-gitaar-ineen. Wulff is gespecialiseerd in elektrische gitaren met een jarenzestig-geluid (Spike: "een jankende kat") door een holle klankkast, op zich niet nodig bij een elektrische gitaar. Dat wordt figuurzagen, hout buigen, lijmen, schuren, per ongeluk gemaakte houtsplinters repareren. Voor de camera mag Spike het werk doen ("Oh wat een heerlijk gevoel dit, zo lekker tastbaar") maar grote kans dat Wulff in de avonden heeft doorgeploeterd. In de extra web only-video laat het programma het maakproces zien vanuit het perspectief van de instrumentbouwer, met meer aandacht voor technieken en achtergrondkennis. Zo zie je meteen wat selectie van beelden in de montage doet: op tv zien we verlangen en emotie, online vooral informatie. In beide video's doemt langzaam de gitaar met twee nekken op, waarvan de bovenste het sitargeluid geeft. Na een nacht doorzakken heeft Spike geen vaste hand om de fretten in de halzen te lijmen. "Het luistert heel nauw", zegt hij licht gefrustreerd. "Het moet allemaal precies recht zijn. Niks is recht in mijn leven of in wat ik heb gemaakt." Maar een maand later staat 'ie op het podium met zijn blauw gespoten, retro gepimpte, double neck-gitaar. "Hij doet het!" Op 24 juli treden de zes muzikanten met hun ideale, zelfgebouwde instrument op. Hopen dat de lijm niet loslaat.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.