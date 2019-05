Muzikaal is Duncan Laurence er klaar voor, maar de concurrentie hijgt hem in de nek

Haar lakleren hakken heeft ze aan de kant geschopt. Met de ogen gesloten playbackt Sivan Lax ‘Arcade’ mee, haar blote voeten tikkend op de maat. Om haar Eurovisie Songfestivalfavoriet te zien zingen, is de 24-jarige Israëlische afgereisd naar Tel Aviv, waar dinsdag de 64ste editie van het internationale liedjesfestijn losbarst. “In het echt blijkt Duncan Laurence nóg mooier te zingen dan online. Hij is er duidelijk helemaal klaar voor. Wat een indrukwekkende artiest hebben jullie gestuurd zeg, hij maakte geen enkel foutje en heeft de stem van een winnaar.”

Lox was een van de weinige fans die maandag bij het concert van de Nederlandse Songfestivaltroef aanwezig waren. In een kleine club midden in het centrum van Tel Aviv gaf Laurence namelijk een zogeheten ‘showcase’, een besloten concert voor genodigden, met name binnen- en buitenlandse pers. Het korte optreden, waar de artiest naast zijn hit ‘Arcade’ een zestal andere eigen liedjes zong, was als voorproefje bedoeld voor de tweede halve finale van donderdagavond. Dan zal blijken of de 25-jarige singer-songwriter uit Hellevoetsluis doorstoot naar de grote finale van zaterdag.

Van buitenlandse media kreeg de artiest vragen over de lichtbal waarmee de Nederlandse delegatie in de weer was. Eerst hing die in de lucht , om bij een tweede ronde pal op zijn piano te verschijnen. Wat was de bedoeling van dat malle ding? Ook zijn kleding kreeg ervan langs. Laurence’ donkerblauwe pak van antiek Frans linnen, een duurzame outfit van Nederlands ontwerper Sjaak Hullekes, zou onvoldoende opvallen op het podium.

Nederland prijkt nog altijd fier bovenaan de ranglijsten van de wedkantoren. Toch kwam er ook kritiek op Laurence’ eerste repetities in Tel Aviv. Gezeten achter een elektrische piano zingt Laurence drie minuten lang op een pikdonker podium. De act is sober, met uitzondering van de lasers tegen het einde van het nummer. Zijn achtergrondzangers blijven buiten beeld en ook Laurence zelf verschijnt nooit helemaal in het licht.

Emotionele jongen

“En aan zijn voeten had hij Blundstones tijdens de repetities”, zegt de Israëlische Hanan Podolich (25) op de showcase. “Van die stoere hoge stappers. Dat was geen gezicht, hopelijk trekt hij andere schoenen aan op donderdag.” En zo niet? “Ach, dan vergeef ik het hem direct. Hoe dan ook gaat hij winnen.” Podolich kan het weten, hij is een Songfestivalfan van het eerste uur. “Al meer dan een decennium volg ik het op de voet en ik merk dat de liedjeswedstrijd het tijdperk van kermis, vuurwerk en glitters achter zich heeft gelaten. Natuurlijk, als je alle acts bekijkt zit dat er ook nog wel in, maar over het algemeen is het Songfestival ingetogener geworden.” Hij noemt de Portugees Salvador Sobral, die twee jaar geleden met een gevoelig fadonummer won.

Laurence past binnen die trend. “Ik herken me in de tekst van ‘Arcade’ en kan me met hemzelf identificeren. Hij is een emotionele jongen, die zingt vanuit het hart. Je ziet meteen dat Duncan authentiek is en dat gaat gegarandeerd goed scoren. Bovendien merk je aan niets dat hij onervaren is. Het ene nummer zong hij al mooier dan het andere. Ook al staat hij als de beoogde winnaar onder hoge druk, hij lijkt er prima mee om te kunnen gaan.”

Toch klinken in de club en pershal in Tel Aviv ook andere namen. De afgelopen maanden leken Rusland en Zwitserland de grootste rivalen voor onze Duncan, maar sinds de artiesten zijn begonnen met hun repetities, zijn die landen weggezakt in de lijsten van de wedkantoren.

De Zweedse inzending John Lundvik staat nu op nummer twee. Zijn lied ‘Too Late for Love’ is typisch een nummer dat uit de Zweedse popfabriek is komen rollen. Net als de muziek van de gigantisch succesvolle Zweedse producer Max Martin, verantwoordelijk voor hits als ‘Can’t Stop the Feeling’ van Justin Timberlake en ‘Roar’ van Katy Perry, nestelt ‘Too Late for Love’ zich niet direct in het gehoor. Maar wie het vaker beluistert, merkt dat hij het nummer onbedoeld toch enthousiast begint mee te neuriën.