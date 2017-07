Muziekliefhebber komt ook aan zijn trekken op de Zwarte Cross

★★★☆☆

Het festival begon als evenement voor motorcrossers en kreeg in de loop der jaren een steeds uitgebreider muzikaal programma. Navraag bij enkele festivalgangers leert dat de bezoekers echter nog steeds vooral voor de sfeer komen, die als ongedwongen wordt geprezen. Maar kom je ook als muziekliefhebber pur sang in Lichtenvoorde aan je trekken?



Keuze was er genoeg afgelopen zaterdag op de derde festivaldag, met vele podia en muzikale café's. Echt grote namen ontbraken in de programmering, hoewel er wel bekende namen als Racoon en Kenny B op het menu stonden. Wat vooral opviel was de grote rol die covers speelden in het aanbod. In de Undercovertent speelden bands die hun muzikale helden coverden, van Diana Ross en The Who tot Ledd Zeppelin.

In het gaycafé De Kast was het meehossen met drag queens op Madonna's 'Vogue'

Maar ook op andere plekken doken de covers op. Zo kregen The Heinoos met Cheap Tricks 'I want you' in de Megatent de voetjes van de vloer. En op het hoofdpodium gooide ook Sue the Night enkele covers in de strijd. Zo vormde bij de 21ste editie van de Zwarte Cross het feest der herkenning de rode draad. Waar sommige festivals een signaleringsfunctie hebben en bands programmeren die op het punt van doorbreken staan, bleek de Zwarte Cross nadrukkelijk niet die functie te hebben. Naar hippe bandjes was het vergeefs zoeken. Maar als je die hang naar hipheid kon loslaten, was er genoeg te genieten op het evenement.

In het gaycafé De Kast was het meehossen met drag queens op Madonna's 'Vogue', terwijl even later op het veld dweilband Alarmfase 3 op aanstekelijke wijze popklassiekers coverde. Aangenaam verpozen was het ook bij de Australische Pierce Brothers. Zij brachten innemende folkpop, compleet met didgeridoo, die bij het vallen de avond voor een mooie sfeer op het hoofdveld zorgde.

En dan viel er ook nog een ontdekking op te tekenen in de persoon van Dona Onete. De diva van de Braziliaanse carimbo chamegado bracht haar songs gezeten op een kleurrijke troon maar liet zien dat je ook zittend wel degelijk kan swingen. Ze mag dan 79 jaar zijn, maar zong met zoveel passie en plezier dat je veel langer bleef hangen dan gepland en ze zelfs een Amsterdamse stadsmus meekreeg in de ontspannen Zwarte Cross-sfeer.

