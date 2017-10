Muziek geeft bewegingstaal gelaagdheid bij Nederlands Dans Theater

Een verbondenheid met de muziek is vaak hét kenmerk van ballet, maar toch lukt het een choreograaf vaak niet, of niet genoeg, die band voldoende te verdiepen.

In het programma 'Split into One' van Nederlands Dans Theater valt, naast de fantastische kwaliteit van de dans, vooral het mooie muziekgebruik op - hoe onderling verschillend ook. Alternatieve popsongs van Radiohead bij choreograaf Edward Clug, kwetsbare gitaarliedjes van singer-songwriter Benjamin Clementine bij Medhi Walerski en een wat curieuze potpourri van o.a. Beethoven en Antony & The Johnsons bij choreografenduo Sol León en Paul Lightfoot.

León en Lightfoot gaan wederom op in een wereld die wordt bevolkt door Victoriaanse figuren, verdwaald in de tijd

In alle drie de choreografieën intense muziek, gebaseerd op een persoonlijke verbondenheid. Clug gebruikt de melancholie van de liedjes van zijn lievelingsband Radiohead in 'Proof' als tegenhanger voor een futuristische wereld onder een grote witte zeppelin. De muziek geeft gelaagdheid aan de hippe bewegingstaal, vol weerbarstige en zelfbewuste ontmoetingen.

Clugs fris- en losheid, is bij Walerksi in 'Soon' vervangen door een meer geconstrueerde dans. Die past uitstekend bij de stem van Clementine, qua intensiteit ergens tussen Nina Simone en Edith Piaf in. Een viertal dansers laat zich voortbewegen door een ronddraaiende satelliet; ze worden erdoor opgejaagd maar ook uitgedaagd elkaar op te zoeken.