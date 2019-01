Musicals zijn niets om hautain op neer te kijken

Onterecht, vinden ze, en schreven daarom het boek 'De Nederlandse musical. Emancipatie van een fenomeen', dat woensdag tijdens het Musical Awards Gala in Amsterdam officieel wordt gepresenteerd.

Lees verder na de advertentie

Volgens Bart Dieho, een van de auteurs, is de Nederlandse musical inmiddels volwassen geworden. Toch zetten “zogenaamde intellectuelen“ zich nog vaak “arrogant af tegen de musical zonder zich er ooit in te hebben verdiept“, meldt hij aan het ANP.

In Groot-Brittannië wordt de musical sinds jaar en dag veel serieuzer bekeken dan bij ons, ondanks de snelle professionalisering in Nederland van de laatste decennia, stellen de auteurs.

Musicalster Simone Kleinsma schetst de Nederlandse situatie kort in het voorwoord: “Toen 'Cats' in Nederland kwam, dacht ik: dat kan niet. Dat hebben we niet, dat talent. En toch kregen we het voor elkaar! Het talent dat nu in Nederlandse musicals op de planken staat, doet niet onder voor West End of Broadway.“

Toch weten veel mensen niet wat musical inhoudt, zegt ze. En 'een hiërarchie tussen musical en toneel zou er ook niet moeten zijn. In Amerika en Engeland staan acteurs de ene dag in Shakespeare en de volgende dag in een musical.'

De schrijvers van het boek over de musical-emacipatie kregen al voor de publicatie steun in hun pleidooi voor meer aandacht voor de musical. De Raad voor Cultuur adviseerde vorige week meer overheidsgeld vrij te maken voor experimentelere musical-producties.

Lees ook: