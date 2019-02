Museumdirecteur Charlotte Rixten: Er is een verschil in hoe ik overdag ben en wat ik ’s nachts ervaar

“Het is gek: toen ik voor dit interview nadacht over mijn dromen realiseerde ik me dat er echt een verschil is in hoe ik overdag ben en wat ik ’s nachts ervaar.

In het dagelijks leven bekijk ik alles altijd van de positieve kant, ik ben nooit bezig met een worstcasescenario, maar mijn dromen gaan daar vaak wel over. Alsof ik toch onbewust een checklist maak van alles wat mis kan gaan. Het gevoel waarmee ik ’s morgens wakker word blijkt vaak een voorbode van hoe de dag gaat verlopen. Het maakt wel uit hoe mijn slaap is. Soms ben ik ’s nachts behoorlijk benauwd en dat werkt in mijn dromen door: dan zit ik letterlijk vast in situaties. Alles kost moeite. Als ik bijvoorbeeld iets moet optillen is het loodzwaar en krijg ik het niet van de grond.

Er zijn ook dromen waarin ik afspraken vergeet, of ik heb het raam van dit museum, het vroegere woonhuis van Mondriaan, open laten staan zodat vogels naar binnen zijn gevlogen en alle werken op zaal zijn verregend. Dit laatste heeft te maken met een grote taak die ik sinds kort heb: nu ik directeur van Villa Mondriaan ben geworden heb ik zorg voor het beheer van dit gebouw. Ik vind het heel leuk, die verantwoordelijkheid, en ook de vrijheid die ik heb om mijn eigen tentoonstellingen te maken, maar je moet wel meteen alle ballen omhoog houden. Ik voel me nog een beetje de nieuwe machinist die op een rijdende trein is gesprongen.