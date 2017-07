Museumdirecteur betaalt parkeerboetes bezoekers

Zoveel toeloop is mooi, maar het parkeerterrein blijkt veel te klein. Bezoekers zetten hun auto daarom langs de provinciale weg, wat volgens de gemeente ‘levensgevaarlijk’ is. Er zijn inmiddels tientallen bekeuringen uitgedeeld, tot woede van Melchers. Hij spant een kort geding aan tegen de gemeente Berkelland, die niet zou hebben gezorgd voor de beloofde parkeervoorzieningen.

De gemeente is ‘onaangenaam verrast’ en wil snel overleg. Ook biedt ze nog eens dertig parkeerplaatsen aan en wil ze meedenken over meer voorzieningen. Maar in eerste instantie is het een verantwoordelijkheid van het museum zelf om voor voldoende parkeerplaatsen te zorgen, stelt de gemeente.

Achterhoekers zijn geneigd tot ‘kww’: kiek’n wat het wordt

Golfkarretjes Het museum vindt dat het alles heeft gedaan wat in zijn macht ligt. Zo zijn er borden geplaatst die verwijzen naar parkeerterreinen bij het station en in het dorp. Voor de bezoekers die daar parkeren, is er een gratis shuttleservice. De hele dag rijden er golfkarretjes op en neer, zegt woordvoerster Ellen van Slagmaat. Volgens haar is het parkeerprobleem in een vroeg stadium aangekaart. “De gemeente heeft beloofd om de verkeersstroom in goede banen te leiden, maar is dat niet nagekomen.” Melchers zelf denkt dat het ook met de mentaliteit in de streek heeft te maken. Achterhoekers zijn volgens hem geneigd tot ‘kww’: kiek’n wat het wordt, eerst maar afwachten hoe het allemaal uitpakt. Maar zijn gasten mogen daar niet de dupe van worden. Daarom gaat hij alle parkeerboetes betalen.

