Museum stelt regels voor teruggave kunst uit

De kwestie is hoogst actueel: vandaag lekte uit dat de Franse president Macron, zelf een voorstander van ruimhartige restitutie van kunstwerken aan Afrikaanse ex-koloniën, van zijn adviseurs te horen heeft gekregen dat hij daarmee volgend jaar al moet beginnen. Richtlijnen daarover ontbreken in Nederland; de bestaande regels voor bescherming van museumcollecties belemmeren juist overdracht aan partijen in het buitenland.

Lees verder na de advertentie

Het Museum van Wereldculturen, een koepel van drie musea waaronder het Volkenkundig museum in Leiden en het Amsterdamse Tropenmuseum, maakte deze zomer bekend dat ze nog dit jaar een nieuw richtsnoer zou publiceren. Uiteindelijk zou de minister van cultuur de leidraad moeten bekrachtigen. De nieuwe richtlijn moet duidelijk maken hoe personen of instanties claims kunnen indien op objecten uit bijvoorbeeld Afrika, en wat musea dan moeten doen.

Vorige maand bevestigde directeur Stijn Schoonderwoerd tegenover Trouw dat de leidraad nog dit jaar zou verschijnen, maar die planning blijkt te krap: “We hopen in de eerste helft van volgend jaar met dit richtsnoer te kunnen gaan werken”, zegt Schoonderwoerd. Het uitstel staat los van de Franse voorstellen, aldus het museum.

Volgens de Franse experts zouden Franse musea voortaan moeten bewijzen dat ‘koloniale objecten’ uit hun collecties legitiem verworven zijn, in plaats van dat voormalige koloniën moeten bewijzen dat ze zijn ontvreemd. Gevraagd of de Franse adviezen worden verwerkt in de richtsnoer waaraan de Nederlandse museumkoepel werkt, zegt Schoonderwoerd: “Internationale ontwikkelingen, zoals in Frankrijk, zijn natuurlijk altijd relevant. Maar we hebben het gevoel dat we onze eigen opvattingen goed hebben doordacht en verwachten daarom niet dat we er door het nieuws uit Frankrijk ineens heel anders over zouden gaan denken.”

Lees ook:

Europese musea kunnen zich schrap zetten: koloniale kunst moet terug Wat moeten we met koloniale kunst van omstreden herkomst? Nou, teruggeven maar. Dat staat in een advies aan de Franse president Emmanuel Macron, dat vrijdag verschijnt.