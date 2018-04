Museum Singer Laren krijgt de complete Blokker-kunstcollectie cadeau

Voor museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm was het een 'droom die uitkomt', zei hij vandaag, toen bekend werd dat Singer de complete kunstverzameling van de Blokkers cadeau krijgt. De collectie Nardinc - genoemd naar hun voormalige woonhuis Nardinclant - omvat ruim 100 schilderijen van de eerste Nederlandse modernisten rond 1900, Jan Sluijters en tijdgenoten. De gulle schenkster betaalt ook de uitbreiding van het museum die nodig is om de nieuwe aanwinsten permanent te kunnen tonen. De totale waarde van de gift wordt geschat op enkele tientallen miljoenen euro's. Hoe krijg je dat zomaar in de schoot geworpen?

Daar moet je ook een beetje brutaal voor zijn, blijkt uit de toelichting van De Lorm. Toen hij een jaar geleden 'signalen' kreeg dat Els Blokker misschien wel bereid was tot een schenking, overlegde hij met zijn zakelijk directeur Evert van Os hoe je zoiets aanpakt. "Els, en ook Jaap voor zijn overlijden, zijn hier kind aan huis. Ze wonen hier al decennia en hadden ons al enkele werken in langdurig bruikleen gegeven. We wilden dolgraag hun complete verzameling, maar daar moet je dan ook een plek voor hebben. Evert stelde voor: Dan vragen we Els toch of ze ook het geld voor de uitbreiding van het museum wil schenken. Is dat niet erg brutaal? zei ik. We doen het gewoon, vond Evert, maar dan moeten we haar wel iets kunnen laten zien."

• Carel Willink, Zelfportret met Wilma, 1957, olieverf op doek, 156 x 112 cm, Singer Laren, schenking Collectie Nardinc © Singer Laren, schenking Collectie Nardinc

Een bevriende architect maakte een artist impression van een nieuwe vleugel en dat bleek een schot in de roos. Eén voorwaarde had de weduwe: het moest de Nardinc-vleugel worden.

Els Blokker wil niet ingaan op vragen. Ze laat het bij een korte videoboodschap. Nog langer alleen van de collectie genieten vindt ze 'een beetje egoïstisch'. Ze hoopt dat mensen die straks naar de schilderijen komen kijken daar 'enorm van genieten, net zoals Jaap en ik dat altijd hebben gedaan'. De collectie Nardinc is volgens De Lorm vrijwel in haar geheel museumwaardig. Het echtpaar heeft zich altijd laten adviseren door Els' vriendin Renée Smithuis, ook een kunstverzamelaar. Tweeëneenhalf jaar kreeg kreeg Singer haar verzameling ook al cadeau.

• Jan Sluijters, Portret Greet van Cooten, 1910, 42 x 33,5 cm, Singer Laren, schenking Collectie Nardinc © Singer Laren, schenking Collectie Nardinc

De schenking omvat 41 werken van Jan Sluijters, aangevuld met tijdgenoten als Leo Gestel, Kees van Dongen, Jan en Charley Toorop, Dick Ket en Carel Willink. De verzameling biedt een overzicht van het Nederlands modernisme in de eerste helft van de 20ste eeuw en sluit naadloos aan op de oorspronkelijke Singer-collectie, waarin de nadruk ligt op het Nederlands impressionisme. Die werd bijeengebracht door het Amerikaanse echtpaar Anna en William Singer, dat zich rond 1900 in Laren vestigde.

• Leo Gestel, Berglandschap (Mallorca), 1914, olieverf op doek, 70 x 100 cm, Singer Laren, schenking Collectie Nardinc © Singer Laren, schenking Collectie Nardinc

Ruim 75 jaar later arriveerden Els en Jaap Blokker in het Gooise dorp. De Lorm: "Net als de Singers verzamelden de Blokkers niet voor zichzelf of voor de hep, maar om hun kunstbezit te delen." Het museum wil de schenking vanaf eind 2020 tonen in de nieuwe Nardinc vleugel.