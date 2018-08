Museum Oud Amelisweerd is failliet. De gemeente zoekt naar een 'nieuwe invulling'

Ineens stroomden gistermiddag de bezoekers toe in Museum Oud Amelisweerd (MOA) in Bunnik. Gealarmeerd door het nieuws dat het museum failliet is en nog diezelfde middag om 17 uur de deuren zal sluiten - voor onbepaalde tijd. "Het zijn allemaal mensen die nog snel een keer door het museum willen lopen. Ook krijgen we heel veel steunbetuigingen", vertelt Nel van Reenen door de telefoon. Ze is een van de tientallen vrijwilligers die het noodlijdende museum de afgelopen jaren draaiende hebben gehouden. Het museum, dat gevestigd is in een achttiende-eeuws landhuis op het gelijknamige landgoed, is vooral bekend door de werken van de onlangs overleden kunstenaar Armando die er werden geëxposeerd.

Lees verder na de advertentie

Dat het MOA al jaren kampte met tekorten, was bekend. In 2016 maakte de gemeente Utrecht, de eigenaar van het monumentale landhuis, een eind aan de meerjarige subsidie. Eerder deze week kregen de medewerkers te horen dat de salarissen niet meer konden worden betaald en dat de stichting MOA het faillissement had aangevraagd. Het stichtingsbestuur ging ervan uit dat het museum nog wel open zou blijven voor de tentoonstelling Flower Power, die tot half september duurt. Gisteren stak de curator daar een stokje voor, omdat dat te duur is. Van Reenen: "Hij zei dat het geen dag langer open kon blijven."

Als dat nieuws rond de middag begint door te sijpelen, krijgt Van Reenen het steeds drukker achter de kassa, waarvoor ze deze middag is ingeroosterd. Zowel de toegangskaartjes voor het museum als artikelen uit de museumwinkel worden er afgerekend. Ze moet regelmatig het gesprek onderbreken om een klant te helpen. In de loop van de middag komen meer vrijwilligers naar het museum, al hebben ze geen dienst. Ter plekke besluiten ze een brief te sturen naar de gemeente Utrecht en het Centraal Museum in deze stad. Van Reenen: "We willen laten weten dat ze op ons goed ingewerkte vrijwilligersteam kunnen blijven rekenen, mocht het museum weer opengaan. En dat dit prachtige museum het verdient om te blijven bestaan, eventueel als dependance van het Centraal Museum."

'Nieuwe invulling' De gemeente Utrecht wil niet op de toekomst vooruitlopen. In een brief aan de gemeenteraad laat cultuurwethouder Anke Klein (D66) weten dat de gemeente op zoek gaat naar een 'nieuwe invulling waarbij de openstelling voor het publiek een belangrijk vereiste is'. Een museale functie ligt voor de hand, ook omdat het landhuis zelf al een bezienswaardigheid is. Op een aantal muren zit nog het originele Chinese behang. Het MOA, dat in 2014 werd geopend, biedt ook onderdak aan de collectie-Armando, die was ondergebracht in de afgebrande Elleboogkerk in Amersfoort. Omdat die stad geen nieuw Armandomuseum wilde oprichten, werd het werk overgedragen aan het MOA. Daarnaast had Armando ook zijn persoonlijke verzameling van meer dan duizend kunstwerken in bruikleen gegeven aan het museum. Een jaar geleden haalde hij die plotseling weg. Het is niet bekend waarom, maar waarschijnlijk had dat te maken met de slepende onzekere financiële situatie. Sindsdien zijn de geldzorgen alleen maar toegenomen. Het bestuur heeft nog overwogen om het museum in de wintermaanden te sluiten. Ook dat zou onvoldoende soelaas bieden. Daarom zag het bestuur geen andere uitweg dan het faillissement aan te vragen. De curator was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.

Lees ook: