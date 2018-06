Museum Boijmans beschuldigd van racisme

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam moet alle posters en het reclamemateriaal met het beeldmerk van de tentoonstelling van het kunstenaarscollectief Gelatin aanpassen of verwijderen. Dat eist de International Anti Racism Group (INARG), omdat een van de kunstenaars erop is afgebeeld met een zwart geschminkt gezicht. Directeur Sjarel Ex van Boijmans gaat dat niet doen, omdat hij weigert 'beeldcensuur' toe te passen. "Kunstenaars moeten zich vrijelijk kunnen uiten."

Het gewraakte beeldmerk van de expositie is ontworpen door Gelatin zelf. Het bevat zelfportretten van de vier kunstenaars van het Weense collectief. Ze zijn afgebeeld in steeds wisselende grootte en gekleed in een van de 101 naaktpakken die ze hebben ontworpen voor hun tentoonstelling. Bezoekers kunnen deze pakken aandoen en vervolgens langs vier metershoge drollen lopen, gemaakt van piepschuim en klei. De naaktpakken zijn er in alle huidskleuren die mensen kunnen hebben, van wit, zwart en geel tot roze en lichtbruin, en met alle mogelijke geslachten. Daarmee willen de kunstenaars 'vieren' dat mensen ondanks uiterlijke verschillen in de kern allemaal hetzelfde zijn. Dit onder het motto: poepen doen we allemaal, ongeacht huidskleur en geslacht. Met deze verkleedpartij willen ze ook een discussie aanwakkeren op de museumvloer over gender en identiteit.

De kunstenaars willen 'vieren' dat mensen ondanks uiterlijke verschillen in de kern allemaal hetzelfde zijn

Op het beeldmerk zijn de gezichten van de kunstenaars steeds geschminkt in de kleur van het pak. Een paar weken geleden kreeg het museum een mail van Gloria Holwerda van INARG, waarin ze erop wees dat het zwart geschminkte gezicht een racistische uiting is. Ze vroeg Boijmans dat detail te verwijderen uit het beeldmerk. De directeur nodigde haar uit voor een bezoek aan de expositie, om te verduidelijken dat van racisme geen sprake is. Ex: "Toen we het beeldmerk in de aanloop naar de expositie onder ogen kregen, viel ons uiteraard ook die 'blackface' op. We hebben de kunstenaars gevraagd of ze zich er bewust van waren dat dat tot discussie kon leiden. Dat was zo, maar ze hadden absoluut geen racistische bedoelingen. Wel vonden ze dat zij als zelfkritische, parodiërende en provocerende witte mannen uit Wenen zichzelf wel op een dergelijke karikaturale wijze mogen presenteren."