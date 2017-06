Museum aan het Vrijthof wilde gewoon wel eens iets opgewekts aan de muur

'Ziender/Ogen/Blij' gaat ze heten en het wordt een opgewekte boel daar in Maastricht, zo belooft het museum. Drie schilderessen − Annelies Hoek, Margriet Houben en Anneque Lijnkamp − tonen hun vrolijkste werken.

Het idee is bij toeval ontstaan, vertelt de directeur van het museum, Erik de Jong. "Daar komen de mooiste ideeën uit voort, nietwaar? Wij vonden iets opgewekts wel eens verademend. En de naïeve schilderijen van deze drie vrouwen passen uitstekend bij elkaar. Goede kunst is het, maar niet met een zware k. Ons streven is om twee à drie tentoonstellingen per jaar te organiseren met een volstrekt verschillend karakter." Kunstliefhebbers die hun nazomerdepressie willen verdrijven, kunnen vanaf 3 september in Maastricht terecht.

Wie dat te lang vindt duren, zal naar Sarajevo moeten voor een fris gemoed. Daar is vanaf vandaag de rondreizende tentoonstelling 'De islam, dat is ook onze geschiedenis!' te zien. Met een uitroepteken, ja. Want de bedoeling van deze expo, die half september naar Brussel trekt, is volgens de organisatie 'Europeanen aantonen dat de islam ook hun geschiedenis is'. De bezoeker doorloopt daarbij verschillende periodes in de kunst, zoals de Arabische, de Ottomaanse en de koloniale erfenis. Kennis kweken is begrip oogsten. Dat idee. 'De Europese en islamitische beschavingen hebben gemeenschappelijke wortels en hun contacten, hoe conflictueus ze soms ook zijn, beïnvloedden en verrijkten elkaar.'

