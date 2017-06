Murray Perahia's leven zit in de muziek

Buiten druilregen, binnen een gastvrije ontvangst door de meesterpianist Murray Perahia (1947). Bescheiden man, klein van postuur, ronde glimlach: Perahia's ontspannen voorkomen contrasteert met zijn strak vormgegeven Londense omgeving. In de loop van het gesprek vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Perahia, die tot de absolute wereldtop der pianisten behoort, denkt gestructureerd. Hij wil niets aan het toeval overlaten, streeft naar zo groot mogelijke helderheid. Daar passen geen stoffige hoekjes of verspreide stapeltjes bij.

"Thee? We zijn tenslotte in Engeland." Perahia, gekleed in een keurig grijs pak, verdwijnt in de keuken en komt even later terug met twee koppen. Eenmaal op de bank in de muziekkamer noemen we een aantal wapenfeiten: zijn Mozart-cd's met het English Chamber Orchestra uit de jaren tachtig zijn referentieopnamen, ook als Bach-interpreet heeft hij een standaard neergezet, met als nieuwste loot aan de stam de Franse suites, een ware sensatie. Chopin lijkt hem op het lijf geschreven. Aan hedendaagse muziek waagt hij zich niet, de tonaliteit zit hem te zeer in het bloed.

Lag dit alles in de lijn der verwachting van de in de Bronx opgegroeide musicus met Spaans-Joodse achtergrond?

"Ik wist niet dat ik pianist zou worden, maar ik heb er nooit aan getwijfeld dat ik de muziek in wilde. Ik was geïnteresseerd in de piano, in dirigeren, in componeren, en ik was erg bezig met kamermuziek. Ik heb altijd van muziek gehouden, ze is onderdeel van mijn vroegste herinneringen. Vooral het zingen inspireerde me, de menselijke stem. Ik wilde een tijdje tenor worden, dat toekomstbeeld had ik als kind wanneer ik naar de opera ging of in de synagoge zong. Het heroïsche van de tenorstem vond ik prachtig, het gevoel dat die klank me gaf. In de Metropolitan Opera heb ik de grootste zangers mogen horen, mensen als Richard Tucker, Jussi Björling en Mario del Monaco."

Murray Perahia leunt achterover in de bank. Hij denkt hardop na, alsof hij zijn gedachten wil testen. En als hij lacht, lacht hij mooi en ingetogen, met spierwitte tanden in het getinte gezicht. Dicht bij de royale zit staat de vleugel, aan de muur naast het instrument hangen een enkel ingelijst kunststuk en een foto. Op de achtergrond het geluid van potten en pannen, hakjes in de gang.

In Perahia's pianospel heersen orde en netheid. De muzikale lijn in zijn betoog, gespeeld met fluwelen vingertoppen, is altijd helder en tot in de kleinste details genuanceerd. Deze steengoede interpretatie is het resultaat van zijn musicologische inspanningen - en dat zijn er heel wat.

Perahia: "Het onderzoeken, het beredeneren maakt deel uit van mijn karakter, niet alleen van mijn muzikale karakter. Ik heb antwoorden nodig, beredeneerde en niet-beredeneerde, een rationele én een emotionele respons. Wat een componist emotioneel te zeggen heeft is heel belangrijk voor me, maar de stemvoering is misschien het allerbelangrijkste. Ik wil begrijpen waar iedere noot heengaat, wat er harmonisch en melodisch gebeurt.

"Oprecht spel is altijd mijn leidraad geweest. Ik studeerde bij een veeleisende pianolerares, Jeannette Hain, met wie ik het niet altijd eens was. Ik stopte bij haar toen ik zeventien jaar was. Ze wilde dat ik op een vastgelegde manier zou spelen, in die en die maat expressief. Maar haar idee van expressie was niet het mijne, en toen dacht ik: ik moet trouw blijven aan mijn eigen ideeën, anders kan ik niet groeien. Ik vroeg me af waar het om gaat als je muziek maakt. Oprechtheid in het spel was mijn leidraad, en op dat moment besefte ik ook dat de stemvoering voor mij richtinggevend was, omdat die je wat vertelt over een stuk.

"Waar ik van hou bij jazzmusici is dat ze kunnen improviseren, en improvisatie is heel belangrijk geweest voor alle muziek, voor jazz, maar ook voor klassieke muziek. Beethoven was bekend als improvisator. Mensen gingen eropuit om Bach te horen improviseren. En het idee dat musici de muziek zo makkelijk kunnen laten spreken, bewonder ik zeer. Zelf vind ik het lastig, het zit me dwars dat ik niet kan improviseren. Als we Beethoven spelen, heeft het kernachtig en makkelijk overbrengen van zijn taal veel met improvisatie te maken. Op het moment dat je een noot speelt, kun je je de volgende dertig maten voorstellen, en zo kun je vloeiend van het ene naar het andere punt komen. Je kunt begrijpen hoe de componist daar is gekomen. Ik volg die lijn, niet via improvisatie, maar via dat begrip.

"Ik zou me incompleet voelen als ik niet eerst een volledige harmonische en contrapuntische analyse van een stuk heb gemaakt, en heb geprobeerd het genie van Bach of Beethoven te doorgronden, hun gedachten te volgen. Of ik er echt een dieper musicus van word, is iets anders, maar ik voel me onzeker als ik zonder deze specifieke kennis en voorstudie het podium op stap."

Ik ben in staat om te werken, ondanks grote spanningen, onzekerheden, twijfel en vragen

Perahia kijkt niet alleen studieus, hij praat ook studieus, wikt en weegt zijn woorden, terwijl hij eenmaal achter de toetsen de oren verleidt met een bloedmooie, vloeiende beweging. Er moet toch een punt zijn waarop hij de theorie loslaat? "Natuurlijk, muziek gaat uiteindelijk alleen maar over emotie. Als je muziek bekijkt als een opeenvolging van intervallen, klinkt dat niet alsof je het over iets emotioneels hebt, maar dat is het wel. Wat voor spanning zit er in een frase: hoor je verdediging, hoor je een nederlaag, is het komedie, is het tragedie? Om die emoties uit te drukken doorloopt de componist intervallen. Die vormen de lijm van een stuk. Iets heeft geen betekenis zonder emotie."