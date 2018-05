Murat Isik wint de Librisprijs 2018

Een bronzen penning, vijftigduizend euro en de eer: schrijver Murat Isik (40) heeft gisteravond de Libris Literatuur Prijs 2018 gewonnen. De jury onder leiding van schrijver en Trouw-columnist Abdelkader Benali vond zijn roman ‘Wees onzichtbaar’ het beste Nederlandstalige literaire boek van het afgelopen jaar.

Tijdens een rechtstreekse Nieuws­uur-uitzending vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam kreeg de laureaat de prijs uitgereikt door minister van cultuur Ingrid van Engelshoven. De jury roemde hem als ‘een meesterlijk verteller’. “Isik trekt je vanaf de eerste bladzijde met de vanzelfsprekende autoriteit van de geboren schrijver het verhaal binnen.” In de ‘universele, beklemmende en diep menselijke roman’ schetst hij volgens de jury ‘een wereld die de lezer alleen kent uit krantenartikelen en sociale studies’.

Bijlmer

De roman gaat over de vijfjarige Metin Mutlu, die in de jaren tachtig met zijn ouders en zusje om politieke redenen uit Oost-Turkije vlucht. Het gezin komt terecht in de Bijlmer, een wijk die geleidelijk ernstig in verval raakt. Metin, het alter ego van de schrijver, gaat gebukt onder de misère in de verloederde wijk vol kansarme immigranten en junks. Op school wordt hij vanwege zijn afkomst ‘de schoonmaker’ genoemd. Daar bovenop heeft hij te kampen met een communistische, tirannieke vader.

‘Een epos over de Bijlmer’, biedt de lezer een intieme blik in het leven van een allochtoon gezin in de multiculturele samen­leving van de jaren tachtig en negentig

Tegen de verdrukking in weet de opgroeiende Metin zijn eigen weg te vinden. Trouw-recensent Rob Schouten omschreef ‘Wees onzichtbaar’ daarom als een ‘klassieke wordingsroman over een jongeman die zich van de ketenen van zijn jeugd bevrijdt’. Het boek, tevens ‘een epos over de Bijlmer’, biedt de lezer een intieme blik in het leven van een allochtoon gezin in de multiculturele samen­leving van de jaren tachtig en negentig. Isik zei in zijn dankwoord de prijs op te dragen aan de Bijlmer.

De zware thematiek wordt volgens de jury gecompenseerd door de elegante, humoristische verteltrant. Isik schotelt de lezer ruim honderd anekdotische hoofdstukken voor, rijk aan ‘treffende observaties’. De roman was eerder al verkozen tot Boek van het jaar 2017 bij NRC Handelsblad en bol.com. Isik won er dit jaar ook de Boekhandelsprijs mee. De schrijver debuteerde in 2012 met de roman ‘Verloren grond’, bekroond met de Bronzen Uil Publieksprijs.