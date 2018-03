Movies that Matter: Wat de vlucht met een vluchteling doet

In zijn eerste, veelgeprezen film 'Bye Bye Africa' speelde Mahamat Saleh Haroun (56) zichzelf: een filmmaker die vanuit Frankrijk terugkeert naar Tsjaad om zijn moeder te begraven en te midden van chaos en ontreddering een film te maken. In een van de meest aangrijpende scènes maakt hij een motorrit door de hoofdstad N'Djamena. Hij rijdt langs de bioscopen uit zijn jeugd die allemaal in puin liggen.

Haroun bleef doorfilmen in zijn geboorteland, vaak onder gevaarlijke omstandigheden en omringd door lijfwachten. Langzaam groeide hij uit tot een van de de meest bejubelde cineasten van het Afrikaanse continent én tot nationale held, vooral na bekroningen in Cannes en Venetië. Met films als 'Abouna', 'Daratt' en 'Un Homme Qui Cri' zette hij Tsjaad op de kaart. Hij gaf het land een gezicht en een stem.

Uiteindelijk werd hem gevraagd toe te treden tot de regering. Haroun accepteerde vorig jaar het ambt van minister van cultuur, zij het met een kleine aarzeling. "Ik ben vóór alles een filmmaker, geen politicus", vertelde hij in januari op bezoek in Rotterdam.

"Maar ik heb toegezegd omdat ik mijn steentje wil bijdragen aan de opbouw van Tsjaad. Ik wil een filmschool stichten. Geen workshop van twee of drie weken, georganiseerd door Oxfam, maar een echte filmopleiding van vier of vijf jaar. Voor jonge filmmakers uit Tsjaad, maar ook uit Kameroen, Gabon en de Centraal Afrikaanse Republiek. Zodat Afrikaanse filmmakers hun eigen verhalen kunnen vertellen en hun eigen beelden kunnen scheppen."

Ondertussen maakte hij ook een nieuwe film, 'Une Saison en France', die hij voor het eerst in zijn woonplaats Parijs situeerde. Het is een tedere familiekroniek waarin Haroun met grote precisie het verhaal vertelt van twee broers die zijn gevlucht voor oorlog en geweld in de Centraal Afrikaanse Republiek. In Frankrijk proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen.

Abbas, gespeeld door de Franse veteraan Eriq Ebouaney, die eerder de titelrol speelde in Raoul Pecks 'Lumumba', was in zijn thuisland leraar Frans. Nu staat hij samen met zijn nieuwe liefde Claire, gespeeld door Sandrine Bonnaire, op de markt. In een kleinere verhaallijn volgen we zijn broer Etienne, een docent filosofie die inmiddels bewaker is in een apotheek. De broers lijken hun draai te hebben gevonden, maar dat is schijn. De asielprocedure breekt ze op.

"We zien vluchtelingen die in kleine bootjes de zee op gaan. We zien vreemdelingen die afglijden in de criminaliteit. Maar dat zijn clichés, abstracties. Zelden zie je een film over het alledaagse leven, over iemand met een gezicht, een familie, een verhaal en een geschiedenis."

"Diezelfde vader kampt met nachtmerries. Hij heeft visioenen van zijn vrouw die tijdens de vlucht om het leven is gekomen. Ik toon expres niet de reis, omdat die al zo vaak is getoond. Ik concentreer me op wat zich in het hoofd van de man afspeelt."

"Mannen krijgen bijvoorbeeld last van impotentie. Het is meestal van voorbijgaande aard maar het kan, zoals te zien in de film, nieuwe liefdesrelaties onder druk zetten. Iemand die daar heel mooi over geschreven heeft is de Frans-Marokkaanse schrijver Tahar Ben Jelloun. In zijn boek 'La Plus Haute des Solitudes' schrijft hij over migranten en de problemen die ze hebben."

Is er veel veranderd sinds u begin jaren tachtig naar Frankrijk kwam?

"Ja, extreem-rechts was natuurlijk nog niet zo machtig. Maar wat cruciaal is, is de beeldvorming over migranten. In de cinema is het aantal sensationele verhalen over vluchtelingen sterk toegenomen. Maar zo gauw je vluchtelingen als een stroom opvoert, maak je ze anoniem en gezichtsloos, en schep je afstand. Ook als je goede bedoelingen hebt, zoals Gianfranco Rosi met zijn Lampedusa-film 'Fuocoammare'.

"Daarbij is ook het politieke discours gewijzigd. Ik herinner me een uitspraak van Michel Rocard, eind jaren tachtig eerste minister onder Mitterrand. Hij had het erover dat Frankrijk niet alle ellende van de wereld op zich kon nemen. 'Toute la misère du monde' werd een soort slogan, onlangs nog herhaald door Emmanuel Macron. De taal die politici bezigen en het soort beelden dat we de wereld in sturen, bepalen in grote mate hoe we over vluchtelingen denken. Cinema draagt bij aan de stigmatisering van de vreemdeling."