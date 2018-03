Movies that Matter: Schoonmakers eisen respect

Ooit was hij zelf schoonmaker: een vaste vakantiebaan. Nu, jaren later, herinnert Leon Verdonschot zich nog wat er meestal gebeurde wanneer hij met emmertje en mop een werkruimte van de chemische fabriek DSM in Geleen binnenkwam: mensen keken even op, en gingen verder met hun werk. "Zo raar. Ik zei 'Goedemorgen', en niemand zei iets terug. Ik voel me daar nu nog beledigd over."

De emotionele verwantschap was er dus al. Toen kwam er een concrete aanleiding om 'Het Schoonmakersparlement' te maken. Journalist, schrijver en televisiemaker ('Wintergasten') Verdonschot stond eens op het hoofdkantoor van vakbond FNV te wachten, toen zijn oog viel op een grote foto aan de muur. Een groepsportret van zeventig mensen.

"Aan hun gezichtsuitdrukking kon je zien dat ze geen makkelijk leven hadden gehad. Ze keken strijdbaar, ik stel me zo voor dat dat de opdracht was geweest van de fotograaf. 'Wie zijn dit?', vroeg ik. 'Dit zijn de leden van het Schoonmakersparlement.' Had ik nog nooit van gehoord."

Dezelfde avond nog begon Verdonschot aan een filmplan. "Ik zag een staalkaart van de onderkant van de arbeidsmarkt, een zeer gemêleerd gezelschap van mensen die elkaar waarschijnlijk niet eens allemaal verstaan, maar samen in beweging zijn, samen een emancipatiestrijd voeren. Dit is een film, dacht ik."

Taalhobbel Taal blijkt inderdaad een terugkerende hobbel, gedurende het jaar dat de filmmaker vier parlementsleden volgde. Ze spreken Marokkaans-Nederlands, Ghanees-Nederlands, of Engels-Nederlands met een Limburgs accent. De vergaderingen onder leiding van parlementspresidente Khadija Tahiri hebben taaie, verwarrende momenten. Voor de organisatie van het parlement biedt de overkoepelende FNV een sturende hand, vertelt Verdonschot. Wanneer een actievoerster moeizaam een tekst vol lastige woorden als 'verantwoordelijkheid' heeft voorgelezen, filmt hij haar brede lach van opluchting daarna, als de taak is volbracht. Samen liederen zingen en je vuist, mét gele handschoen, in de lucht is voor schoonmakers een dagelijkse realiteit. Leon Verdonschot Mooi zijn ook momenten waarop vakbondsleden in strijdlustig gezang uitbarsten, begeleid door een man met gitaar. "Schoon genoeg! Wij gaan door!", klinkt het ferm, de taalbarrières even terzijde. Alsof we teruggaan in de tijd en de socialistische 'Internationale' horen nagalmen. Verdonschot: "Grappig, voor veel mensen is de arbeidersstrijd iets van de vorige eeuw. Maar samen liederen zingen en je vuist, mét gele handschoen, in de lucht ballen is voor schoonmakers een dagelijkse realiteit. Onzekerheid over je contract, je rooster, je inkomen heeft een enorme impact op je leven, geluk en welzijn. Dat heeft me deze film wel weer geleerd." Leon Verdonschot © leonverdonschot.nl Niet alleen taal, ook culturele verschillen kleuren de onderhandelingen. De meesten ogen te timide om de confrontatie aan te gaan met werkgevers, of petities aan te bieden aan bestuurders als burgemeester Aboutaleb of directieleden van de TU, waar ze hun schoonmaakwerk verrichten. "Een mening uiten, dwarsliggen, voor de meeste schoonmakers is het iets nieuws. Velen zijn heel onwennig met democratie", vertelt Verdonschot. "Dit zijn geen beroepsdemonstranten, ze zijn juist heel gezagsgetrouw. En ze hebben een beroepseer. De meesten moeten veel taal- en psychologische barrières, zoals schaamte en angst, overwinnen om zelfs maar naar bijeenkomsten te komen." 'Meneer Mohammed' bijvoorbeeld, al meer dan twee decennia in dienst van schoonmaakbedrijf Gom, maakt tegenover werkgever 'meneer John' meteen duidelijk dat de spandoeken om hem heen allemaal niet zo kwaad bedoeld zijn. "Moeten we de straat op, moeten we als gekken schreeuwen?", vraagt hij zich hardop af. Verdonschot: "Eigenlijk zegt hij: kunnen we dit niet gewoon overslaan, we wíllen helemaal niet demonstreren."