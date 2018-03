Movies that Matter: Is het medelijden groter omdat de vrouw wit is?

Het zijn vooral de close-ups van het gezicht van actrice Diane Kruger. In die beelden schuilt de kracht van de thriller Aus dem Nichts, de openingsfilm van het festival Movies that Matter. Ze tonen pijn, wanhoop en vastberadenheid en confronteren de kijker met een van de donkerste hoofdstukken van de Duitse naoorlogse geschiedenis: extreem-rechts geweld. In zijn film stelt regisseur Fatih Akin de slachtoffers van de “Nationalsozialistische Untergrund” (NSU) centraal.

Akin inspireerde zijn speelfilm dus op zware stof. Tussen 2000 en 2006 vermoordde de terreurgroep negen mensen, puur en alleen vanwege hun buitenlandse afkomst. In Duitsland kent iedereen de namen van de daders, hun geschiedenis en hun wereldbeeld. Maar van de slachtoffers weten we weinig.

Bij een bomaanslag in Hamburg verliest Katja, het fictieve hoofdpersonage, haar man Nuri, die van Koerdische afkomst is, en hun zoontje Rocco. De politie vermoedt in het begin dat de voormalige drugsdealer Nuri bij criminele activiteiten betrokken is, of dat de aanslag een religieuze achtergrond heeft. Maar voor Katja staat al snel vast dat het motief vreemdelingenhaat is.

Slachtoffers werden potentiële daders Ook in het echt wroetten de rechercheurs onverbiddelijk in het privéleven van de NSU-slachtoffers, zochten naar criminele verbanden en naar eenvoudige antwoorden op moorden die zich moeilijk lieten verklaren. Slachtoffers werden daarbij soms zelfs potentiële daders. Ook de rechtszaak, die sinds 2013 loopt, zit vol ongerijmdheden: vernietigde dossiers, op mysterieuze wijze overleden getuigen, verstrengeling tussen de binnenlandse veiligheidsdienst en het extreemrechtse milieu. Er gebeurden dingen die men in het hedendaagse Duitsland, in een 'sterke rechtsstaat', niet voor mogelijk had gehouden. Toch slaagt de film er niet helemaal in om volledig recht te doen aan deze nachtmerrie. Daarvoor schiet de politieke dimensie tekort. Ook slingert het verhaal te veel heen en weer tussen een documentair drama en een wraakthriller. Het falen van de Duitse rechtsstaat, dat Akin aan de kaak wilde stellen, raakt zo op de achtergrond. Het neonazi-koppel dat van de aanslag werd verdacht, wordt vrijgesproken. Drugs die Katja nam om haar pijn te verdoven, worden haar en de zaak fataal. De advocaat van de tegenpartij trekt de geloofwaardigheid van haar verklaring in twijfel, en de rechter gaat daarin mee.