Movies that Matter: De sekspionier van India

Twee condooms over elkaar, is dat twee keer zo veilig? Mijn vrouw heeft liever een rijpe banaan in haar vagina dan mijn penis. Voormalig gynaecoloog en seksexpert Watsa krijgt nogal wat vragen en seksuele frustraties op zich afgevuurd. In zijn dagelijkse column in de Mumbai Mirror geeft hij adviezen.

Jonge vrouwen schatten de columnist in als een aan­trek­ke­lij­ke, lange veertiger die zijn echtgenote 'heel gelukkig' maakt. In werkelijkheid is Watsa 93 jaar.

Lacherige jonge vrouwen op straat schatten de columnist in als een aantrekkelijke, lange veertiger die zijn echtgenote 'heel gelukkig' maakt. In werkelijkheid is Watsa een 93-jarige, lichtgebogen weduwnaar die dagelijks met een vergrootglas tientallen e-mails leest. Sommige zijn zo bizar dat hij zich af en toe vertwijfeld tot de filmcrew wendt: 'Wat moet ik hier nou toch op antwoorden?'

De 93-jarige Mahinder Watsa stelde generaties mannen gerust over de grootte van hun penis.

'Ask the Sexpert' is een amusante, hier en daar confronterende documentaire over een pionier die al in de jaren vijftig in India sekseducatie op de agenda zette. Tegen de stroom in groeide Mahinder Watsa uit tot een kenner en progressieve beroemdheid die generaties mannen gerust stelt over de grootte van hun penis en getrouwde stellen adviseert wat meer te zoenen en knuffelen als de erectie even niet wil.

Filmmaakster Vaishali Sinha kijkt rond in een samenleving waar seks een ingewikkeld onderwerp is

Tegen de achtergrond van kleurrijk Mumbai portretteert filmmaakster Vaishali Sinha niet alleen een bevlogen workaholic die er niet over piekert te stoppen met zijn werk, ze kijkt ook rond in een samenleving waar seks een ingewikkeld onderwerp is.

Het land van de kamasutra heeft zich enerzijds in enkele decennia razendsnel ontwikkeld tot een moderne maatschappij met liberale waarden. Anderzijds kan de politie optreden tegen stelletjes die in het openbaar aan elkaar plukken.

Rechtszaak de schrijvende sexpert En dan loopt er ook nog eens een rechtszaak tegen de Mumbai Mirror en de schrijvende sexpert vanwege obsceniteiten in de dagelijkse column. De aanklaagster is een rap sprekende activiste die liefst zou zien dat seksonderwijs in het hele land op scholen wordt verboden. "Wat is er mis met moraal?" Voor een buitenstaander is het niet makkelijk om al die verschillende stemmen te duiden. Sinha had haar film best mogen verstevigen met wat behulpzame statistieken: hoe denken Indiërs over seks buiten het huwelijk, over homoseksualiteit, over anticonceptie en maagdelijkheid? Tegelijkertijd staat vast dat dokter Watsa voor velen een held is. Hij hoeft zich maar te vertonen bij forumdiscussies en boekpresentaties of hij wordt omringd door vrouwen die dolgraag met hem op de foto willen. Zijn volstrekte nuchterheid zal er veel mee te maken hebben: die pakt vaak uit in het voordeel van vrouwen. Hij kan nog zo geduldig zijn met onzekere mannen, dokter Watsa is resoluut wanneer het gaat om fabeltjes over maagdenvliezen, citroensap als preventie tegen zwangerschap en de vermeende schadelijkheid van masturbatie. Watsa propageert consequent seksuele vrijheid en het heft in eigen hand nemen, zolang vrijwilligheid en hygiëne maar niet in het geding zijn. Dat zal zeker vrouwen enorme energie geven. Niet alleen in India. Het Movies that Matter-festival duurt van 23 tot 31 maart en vindt plaats in Den Haag.