Mooiste zin van het jaar gaat over pilaarbijters en en lijkbidders

De zin komt uit de roman 'Wil', telt 46 woorden en luidt:

'Mijn ouders zijn nooit pilaarbijters geweest, vooral mijn vader had enkel minachting voor al die lijkbidders in een kerk die devoot met hun handen boven de lakens sliepen en die de soutanedrager achter het altaar beschouwden als hun genadeloze gids in de zoölogie van de lusten.'

Dit maakte de redactie van de literaire website Tzum vandaag bekend.

De toekenning van de Tzum-prijs, zoals de onderscheiding voor 'de mooiste zin geschreven in een boek uit 2016' heet, leidde deze keer nauwelijks tot discussie binnen de jury. Die was erg te spreken over de 'gebeeldhouwde zinnen van Olyslaegers en had met gemak een andere prachtige zin uit Wil kunnen kiezen', zo meldt de site.

Luchtigheid 'Olyslaegers slaagt erin om de oorlogsjaren van dichter en hulpagent Wilfried Wils een stem te geven. Een roman waarin de morele corruptie van elke bladzijde spat en de scheidslijn tussen goed en fout een moerassig en vooral schemerig gebied wordt. De winnende zin sprong er onder meer uit vanwege de luchtigheid', aldus de jury. Met woorden als 'pilaarbijters', 'lijkbidders' en 'soutanedrager' maakt Olyslaegers het de lezer niet in eerste instantie gemakkelijk. Al valt dat volgens Roos Custers van Tzum wel mee: "Dat lijkt op het eerste oog zo, maar het is geen moeilijke zin. Je moet je alleen niet af laten schrikken door een woord als pilaarbijters, een woord dat volgens mij niet bestaat, maar waarbij je je wel direct iets voor kunt stellen."