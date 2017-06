Mooie, sobere stijl van Schouw schept helaas ook wat afstand

Er is geen Nederlands woord voor 'screen presence', maar het valt wel te omschrijven. Het gaat om acteurs die de raadselachtige kwaliteit hebben om in films de aandacht te trekken en vast te houden. Jonas Smulders (22) is zo'n acteur. De camera houdt van hem, van zijn zomerblonde haar, zijn hoge jukbeenderen en amandelvormige ogen. Maar het is niet alleen zijn uiterlijk. Je ziet ook dat er van alles in hem om gaat. Met broeierige personages kan hij uitstekend uit de voeten, zoals te zien in 'Broers', het speelfilmdebuut van de Nederlandse regisseur Bram Schouw.

Lees verder na de advertentie

Hij filmt ingetogen, bedachtzaam, met oog voor de omgeving

Smulders speelt eerstejaars natuurkundestudent Lukas die onderdak vindt in het rommelige studentenhuis van zijn oudere broer Alexander. Hij kijkt zijn ogen uit in het Amsterdamse uitgaansleven dat door zijn broer jaren geleden al is veroverd. Zijn broer is alles wat hij niet is: een fuifnummer en een lefgozer die zijn dagen drinkend, rokend, dansend en flirtend aaneenrijgt. Lukas is het stille, beetje verlegen type dat kijkt en luistert. Hij laat zich door zijn broer graag op sleeptouw nemen.

Mooi wel om die twee tegenpolen samen op reis te sturen. Liftend belandt het stel in een Frans dorpje waar Lukas een meisje ontmoet dat prompt wordt ingepalmd door zijn broer. Bij Lukas begint zich het verzet af te tekenen. Je begrijpt wel waarom hij uiteindelijk terugkeert naar Amsterdam. Hij moet zijn eigen leven vorm geven, al valt dat niet mee, hij slaapt in het bed van zijn broer, en neemt zelfs zijn baantje achter de bar over. Ook als zijn broer er niet meer is, zal hij zich tot hem moeten verhouden.

Sterk einde Bram Schouw die eerder een Gouden Kalf won voor zijn korte film 'Sevilla' maakt er gelukkig geen schreeuwerige broedertwist van. Hij filmt ingetogen, bedachtzaam, met oog voor de omgeving. Het is een mooie, sobere stijl die helaas ook een beetje afstand schept. Wat ook niet helpt is dat die geadoreerde broer eigenlijk heel vervelend is, vermoeiend zelfs, iemand die continu de toffe peer uithangt. Hij moet een bepaalde charme hebben, maar die komt niet echt uit de verf. Terwijl in het verhaal het broertje in de schaduw staat van zijn broer, is het met de acteurs juist andersom. Jonas Smulders speelt Niels Gomperts - die zijn vrijbuitende broer speelt - gemakkelijk van het doek. In het laatste deel van de film waarin Lukas terugkeert naar het Franse dorp waar zijn broer verongelukt is, wordt het ook allemaal iets gekunstelder, met flashbacks naar het leven van zijn broer in Frankrijk. Het einde waarin Lukas vanuit de schaduw letterlijk in de zon stapt, is wel weer sterk. Smulders maakt een kleine beweging met zijn hoofd, van donker naar licht.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.