Momenten van begeestering van Brian Wilson genoeg voor de Beach Boys-fans

De naam The Beach Boys hoeft maar te vallen of ze komen vanzelf in je hoofd: de klanken van opgewekte surfliedjes en de beelden van zon, strand en zee. Maar dat is maar de helft van het verhaal van deze Californische band. Want The Beach Boys staan ook voor Brian Wilson, het muzikale brein achter de band die als een van de grote genieën van de popmuziek wordt beschouwd. Niet voor niets staat het album 'Pet Sounds' uit 1966 te boek als een van de meest invloedrijke albums uit de pophistorie. Voor de plaat ruilde Wilson de commerciële sound van zijn band in voor een meer experimenteel geluid en bediende hij zich van een crossover van muziekstijlen.

Het contrast met het gastoptreden van Blondie Chaplin was groot

Afgelopen maandag deed Wilson Carré aan in het kader van de Pet Sounds 2017 World Tour voor het eerste van twee Nederlandse optredens. Vooraf had hij aangekondigd dat het de laatste keer zou zijn dat hij het volledige album live speelde. Tijdens het ruim twee uur durende optreden viel op hoe fragiel de inmiddels 75-jarige muzikant is.

Bij het betreden van het podium werd de Amerikaan ondersteund door een assistent en even later bleken ook zijn vocalen veel aan kracht te hebben ingeboet. Dat werd deels ondervangen doordat zijn bandleden regelmatig de zangpartijen overnamen. En hoe begrijpelijk het ook was dat de zanger niet meer klonk als in zijn jonge jaren, Wilsons breekbare vocalen hadden wel hun weerslag op het concert.

Open doekje De Beach Boys-songs hadden in Amsterdam niet de energieke uitstraling die ze in het verleden wel hadden. Er vielen weliswaar korte momenten van begeestering te noteren, maar de meeste tijd zat Wilson als een bezorgd kijkende ambtenaar achter zijn piano. Het maakte het contrast met het gastoptreden van Blondie Chaplin des te groter. Het voormalig Beach Boy-lid is ook al 65 maar sprong nog als een jonge god over het podium en wist de nodige vaart in het concert te brengen. De fans leek het niet te deren dat de songs niet meer de brille van weleer hadden. De nummers van 'Pet Sounds', aangevuld met vele hits als 'Help Me, Rhonda' werden veelvuldig met een open doekje begroet. En bij toegiften als 'Good Vibrations' en 'Surfin' U.S.A.' kwam het publiek massaal uit de stoelen. Voor de niet-fan resteerde de wetenschap in elk geval dit klassieke popalbum live te hebben gehoord, zelfs al bleek in Carré de herinnering mooier dan de hedendaagse werkelijkheid.

