Molly's Game is een fraai verhaal over een slimme vrouw in een mannenwereld

★★★★☆

'Molly's Game' is een Hollywoodfilm die het jaar voorbeeldig afsluit. Het is een verhaal over mannen, macht en manieren, gezien door de ogen van een vrouw die ook nog eens gespeeld wordt door een actrice die zich volop roerde in de MeToo-discussie en al enkele jaren geldt als een van de feministische boegbeelden van Hollywood.

Jessica Chastain, die zich voor de gelegenheid uitbundige decolletés liet aanmeten, kruipt in de huid van de Amerikaanse Molly Bloom, een vrouw die jarenlang ondergrondse pokerspelen runde voor rijken en beroemdheden. In haar nonfictieboek 'Molly's Game' (2014) deed ze daar verslag van, met de veelzeggende ondertitel: 'From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker'. Aaron Sorkin, de succesvolle scenarist van 'A Few Good Men', 'The American President', en iets recenter 'The Social Network' en 'Steve Jobs' pikte het boek op en koos voor zijn regiedebuut dus een vrouwelijke held die niet onderdoet voor de ambitieuze mannen die hij eerder portretteerde.

We leren Molly Bloom kennen als professionale skiester die door een ongeluk haar sportcarrière vaarwel moet zeggen en via een baantje in een nachtclub in het illegale pokercircuit terechtkomt, eerst in Los Angeles later in New York.

Het is zoals Hollywood het graag ziet in tijden van machts­mis­brui­kers als Harvey Weinstein en MeToo