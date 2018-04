Een van de weinige voorbeeldzinnen in dat hoofdstuk luidt 'Moet jij niet naar je werk?' Wat doet dat 'niet' daar? De vraag lijkt in betekenis ongeveer hetzelfde als 'Moet jij naar je werk?' dus van een echte ontkenning van de inhoud van de zin lijkt geen sprake. Toch is er een klein verschil.

Wat een rijke betekenissen zitten er in zo'n compacte taalvorm!

De vraag met 'niet' levert net iets meer informatie over de context van de vraag. Als ik vraag 'Moet u dit niet lezen?' dan is dat niet zozeer een vraag, maar meer het ter discussie stellen van de kwestie. Ik veronderstel blijkbaar dat het gewenst is, of afgesproken, dat u dit zou lezen, en u maakt geen aanstalten om dat te doen. De vraag met 'niet' ontkent blijkbaar op een beleefde manier uw voornemen om tegen die wenselijkheid in te handelen.

Nog fraaier wordt het als ik de vraag in de verleden tijd stel: 'Moest u dit niet lezen?' In dat geval is het moment waarop u volgens afspraak had moeten beginnen al gepasseerd. U kunt dit nog herstellen door snel te beginnen.

Hopeloos wordt het bij de voltooid verleden tijd: 'Had u dit niet moeten lezen?' Dan is ook het moment waarop u had moeten eindigen al voorbij.

Wat een prachtige combinatie van ontkenning, modaliteit en tijd! En wat een rijke betekenissen zitten er in zo'n compacte taalvorm! Daar zou je toch echt meer over willen lezen. p.a.coppen@let.ru.nl

