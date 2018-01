Moet het antisemitische lijk van Céline in de kast blijven?

Céline zelf wilde niet dat iemand ze ooit nog zou lezen, een wens die door zijn weduwe Lucette Destouches - inmiddels 105 - werd gerespecteerd. Maar daar is zij van teruggekomen.

Macabere trilogie

Het nieuws dat 'Bagatelles pour un massacre' (1937), 'L'école des cadavres' en 'Les beaux draps' (1941) - nooit in het Nederlands vertaald - straks in de winkel liggen, zorgt al enige tijd voor rumoer in Parijs. Gallimard verzekert dat de uitgave is voorzien van een kritische inleiding en van noten. Inleider is Céline-kenner Régis Tettamanzi, die promoveerde op de pamfletten. Maar dat heeft historici en literatoren niet overtuigd. Want in 2012 verzorgde hij al een uitgave van de macabere trilogie en dat doet volgens sommigen het ergste vrezen.

Zo heet de Canadese versie 'Polemische geschriften'. Dat klinkt verbazingwekkend neutraal, stelt Le Monde. Tettamanzi heeft bovendien de neiging de duistere kant van zijn held te vergoelijken, schrijft de krant. Bijvoorbeeld wanneer hij zegt dat antisemitisme voor de oorlog in Frankrijk meer als een mening dan als iets misdadigs werd gezien. Feitelijk onjuist, aldus de krant, omdat in 1939 al de mogelijkheid bestond racisten, antisemieten in het bijzonder, te vervolgen.