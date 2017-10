Moederziel alleen

Het boekenweekthema 1997, ‘God in de letteren’, bracht essayist Rudy Kousbroek (1929-2010) aan het foeteren tegen geloof en godsdienst. Daarbij had hij het vooral voorzien op jodendom, christendom en islam. Geworteld als die waren in ‘xenofobe herdersculturen uit vroeger eeuwen’ hadden ze “niets zinnigs te vertellen over democratie en rechtvaardigheid, over ecologie en de morele toelaatbaarheid van homosexualiteit, over genentechnieken, vrouwenrechten, voortplanting, geboortebeperking, erfelijkheid, vruchtbaarheid, verlengde levensduur, de status van dieren en noem maar op, het leven zelf.” Wie de deur opende voor het geloof haalde meteen ook de achterlijkheid in huis.

Dat achter deze ferme uitspraken iemand schuilging die wanhopig op zoek was naar de zin van zijn bestaan, zonder te weten waar of in welke richting, is de verrassende uitkomst van de pas gepubliceerde brieven die Kousbroek schreef aan Gerard Reve (1923-2006).

Correspondentie begon in 1979 Hun correspondentie begon in 1979. Kousbroek was na een kort Haags intermezzo weer in Parijs gaan wonen, Reve verbleef sinds geruime tijd in het Zuid-Oosten van Frankrijk. Zowel de een als de ander had daar bewust voor gekozen, niet het minst vanwege een diep gekoesterde weerzin tegen Nederland en de Nederlanders. Voor Kousbroek kwam daar in 1979 nog eens bij dat zijn huwelijk met schrijfster Ethel Portnoy op de klippen liep. Zijn terugkeer naar Parijs werd mede ingegeven door de omstandigheid dat daar een nieuwe liefde was opgebloeid. Niet dat hij er gelukkig van werd. Brief na brief ging Kousbroek bij Reve te biecht en getuigde van zijn schuldgevoelens tegenover het gezin dat hij in de steek gelaten had, zijn levensonmacht, en niet te vergeten zijn writer’s block. Au­teurs­rech­te­lij­ke redenen hebben het onmogelijk gemaakt dat dit brievenboek ook het aandeel van Reve omvat Auteursrechtelijke redenen hebben het onmogelijk gemaakt dat dit brievenboek ook het aandeel van Reve omvat. Wel kunnen we raden hoe deze roomse bekeerling de tobbende Kousbroek heeft willen bemoedigen: gewoon katholiek worden, de geloofsartikelen symbolisch opvatten, geregeld een kaars opsteken en minstens eenmaal per jaar op bedevaart. Niet al die adviezen wees Kousbroek zonder meer van de hand. Hij was zelfs openlijk teleurgesteld en ook wel een beetje jaloers toen Reve zonder hem richting Lourdes bleek te zijn afgereisd.