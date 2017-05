Moeder van OG3NE is tóch in Kiev

Haar bezoek was een grote verrassing voor Lisa, Amy en Shelley, zo lieten ze vrijdagnacht weten. “Vanavond kregen we de verrassing van ons leven!! Onze zieke mama is in Kiev!! We kunnen niet geloven dat ze ons zaterdagavond gaat zien optreden, hier op het Eurovisie Songfestival!”, schrijft het trio op Twitter en Facebook bij een foto waarop ze te zien zijn met hun moeder Isolde en vader Rick.

Isolde Vol is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame en kwaadaardige vorm van botkanker

Isolde Vol is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame en kwaadaardige vorm van botkanker, maandag wacht haar een lange bestralingsbehandeling. In eerste instantie zou ze vanwege haar gezondheid thuis de vorderingen van haar dochters volgen. “We hebben dit van de week, na de halve finale, met vader Rick in diepste geheim voorbereid en geregeld als verassing voor de meiden", laat AVROTROS in een reactie weten.

Moeder Vol arriveerde gisteravond toen haar drie dochters in het International Exhibition Centre bezig waren aan de generale repetitie voor vanavond. Het was de uitvoering waarop de internationale vakjury’s hun oordeel baseren, die voor vijftig procent meetelt. Het was van alle repetities van OG3NE deze de minste uitvoering van hun lied ‘Lights and Shadows’.

Een kleine dissonantie was in het eerste couplet te horen, in de doorgaans zo perfecte harmonie van de drie. Ook de vermoeidheid van alle plichtplegingen in Kiev was hoorbaar. Na het einde herpakten ze zich, maar het is de vraag of de jury’s net zo overtuigd waren als in de voorronde.

