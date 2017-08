Modestad Parijs herbergt een schat aan nieuwe couture met fikse kortingen

Spijkerbroeken zie je weinig in het Parijse straatbeeld. Gezeten op een terras in de wijk Le Marais valt me weer op hoe goed de Parijzenaars zich kleden, vrouwen én mannen. Een echtpaar, beiden de tachtig gepasseerd, loopt voorbij. Zij draagt een lange jas, hakken, een zilveren speld in het haar. Hij een grijs linnen pak en smetteloos overhemd. Ze worden ingehaald door een jongeman, lang haar, wapperende overjas, chique pantalon. Le Monde valt bijna uit één van zijn zakken. Zodra hij de voordeur achter zich dichtdoet, presenteert een Parijzenaar zich heel bewust aan de buitenwereld.

Grote kans dat onze filosofiestudent zijn kloffie in de Marais heeft gekocht, in het uitdijende Parijse tweedehandscircuit. Vintage in de ruime zin des woords: kleding vanaf de jaren twintig tot pakweg de jaren zeventig. Géén tweedehands H&M’etjes, maar goed spul van vroeger. Ik tip een paar winkels die op de route liggen die ik vandaag loop, maar er zijn er nog veel meer, in aanbod variërend van low budget tot collector’s items.

Rue de la Verrerie is de vintagestraat bij uitstek. Hier koop je betaalbare kringloopmode, voor een paar tientjes heb je een flinke stapel. Negeer voor het gemak de Givenchy-, Fendi- en Pradawinkel om de hoek (Rue des Archives), waar de prijzen zeker drie cijfers langer zijn.

Moderoute Parijs

1. Free’p’Star is een fenomeen (Rue de la Verrerie 52 en 61). In de winkel kleden hipsterbaarden en gothicmeisjes zich om onder een blacklightspotje. Er is een graaibak met van alles voor een euro. Rijen Franse legerjasjes. “Van het vreemdelingenlegioen”, beweert een klant. Klinkt romantisch, maar ik betwijfel het. Er ligt een vossebontje met een lief kopje, Marianne Thieme zou er niet blij van worden. In een hoek staat - warempel - een tasje van Dior.

2. Een paar deuren verderop (Rue de Verrerie 65 en 67) zitten Vintageshop Kawaii en Kilo Shop. 2 Kleding koop je hier op gewicht. Kan dat wat zijn? Jazeker. Om te beginnen ruikt het ook hier fris, niet die muffe tweedehandskledinglucht. Er hangen spullen van Juicy Couture en zelfs Kenzo, rijen Adidasjasjes en mooie jaren zeventig jurken. Alles is gerangschikt op kleur en soort. De Kilo Shop heeft in de kelder een herenafdeling. Een man die op tovenaar Gandalf lijk (alleen zijn staf ontbreekt), zoekt er een trui. Rijen trenchcoats (potloodventersjassen), geruite colberts die doen denken aan inspecteur Maigret die brommerig door Parijs loopt. Veel herenvintage heeft de kwaliteit van vroeger: mooi materiaal, kamgaren, wol of flanel.

3. Het kleine zaakje Vintage by Ramin (Rue de la Verrerie 64) heeft iets duurdere vintage, voornamelijk uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Veel jurken, en een heel rek vol Levi’s 501’s uit de jaren vijftig tot tachtig. Voor een paar tientjes koop je hier een prachtige japon uit de sixties.

4. Ook de conceptstore Monark (Rue Saint-Opportune 3, voorbij Centre Pompidou) heeft prijziger spullen, al is het er nog steeds goedkoper dan in een doorsnee vintagewinkel in Nederland. De flamboyante verkoopster Tassa is enthousiast. “Ooit ben je die jurk zat”, zegt ze over mijn jurk. “Dan kun je hem beter doorverkopen, want maak je iemand anders blij.” Ze trekt me mee naar een rek ‘echte Japanse kimono’s’. Ze laat de zijden stof door haar handen glijden, en wijst naar het familiewapen dat in de gewaden is genaaid of erop geschilderd. “Je kunt deze kimono’s nergens anders krijgen.”

In haar chaotische winkel heeft Auguet vele topstukken verzameld

5. Een interessante categorie vintage is die van de collector’s items. Bijvoorbeeld 25 Janvier (Rue Vieille du Temple 97) van de Japanse ontwerpster Yukiko. Ze heeft diverse verzamelstukken (Hermès, Chanel). Overigens is de winkel erg vaak dicht, de verkoop is vooral online (vintage-paris.com).

Ik steek de Seine over, naar het Oud-Zuid van Parijs, Saint-Germain-des-Prés. Daar zit de bijzonderste vintagewinkel van de stad. Daarna kun je je laven aan echte, eerstehands, onvervalste Franse haute couture. Saint-Germain is een half uurtje lopen vanuit Le Marais, een prachtige route over de Pont Neuf of de Pont des Arts.

6. Aan de Rue de l’Echaudé 23 zit het kleine zaakje Ragtime Binnen ben je in één keer honderd jaar terug in de tijd. Dat komt mede door eigenares Françoise Auguet, een dame op leeftijd met dunnend geverfd haar. In haar chaotische winkel heeft ze veel topstukken uit de modegeschiedenis verzameld. Het iconische jasje van Chanel dat we kennen van Jacky Kennedy, beroemde tassen van Vuitton en Dior, antieke jurken van Lanvin. Het kost wel wat, de kleding begint bij een euro of driehonderd.

Auguet komt aan de antieke spullen via een netwerk van liefhebbers, vertelt ze in een doorrookte bas. De Parisienne is trots op de modehistorie van haar stad. Nederland begint op modevlak de laatste jaren een beetje mee te tellen, maar Parijs haal je niet in, zegt ze. Ze heeft gelijk: een rijke geschiedenis met namen als Balmain, Chanel en Dior kennen we niet.

7. Ik flaneer verder over de Boulevard Saint-Germain, Rue de Grenelle en Rue du Four. Hier huizen de topmerken. Er zijn op dit moment fikse kortingen, 70 procent of meer. Een paar winkels zijn bij uitstek de moeite waard. Bijvoorbeeld de Louboutinwinkel aan Rue de Grenelle 38. Ontwerper Christian Louboutin herintroduceerde de stiletto in het modebeeld en gaf een nieuwe impuls aan de schoenenmode. “Schoenen moeten je doen denken aan seks”, zei hij vijf jaar geleden in Time. Zijn winkel lijkt een heiligdom. Een beveiliger in lakeienkostuum opent met een buiging de deur. Men fluistert. Een schoen wordt gepakt alsof het om een schat uit het oude Egypte gaat. Een tikje over the top wellicht, mooi zijn de schoenen wel. En duur: rond de 750 euro, oplopend tot 1500 euro en meer.

8. De buur van Louboutin is Agent Provocateur van ontwerper Joseph Corré, zoon van de legendarische Vivienne Westwood. In Nederland is deze lingerie alleen verkrijgbaar bij een grote Bijenkorf en online. Maar lingerie moet je passen. Doe dat vooral naar eigen inzicht, want de verkoopsters in deze winkel roepen maar wat.

9. De boetiek van de Japanse designer Issey Miyake, Boulevard Saint-Germain 201 is bijzonder en een beetje raar. Kleurige tijdloze kleding met veel plooien.

Een prima slotakkoord voor het shopavontuur is Café de Flore, al sinds 1887 (Boulevard Saint-Germain 172). Het was de stamkroeg van onder anderen Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Waar ze het over hadden? Vast niet over de laatste mode, eerder over kleding als persoonlijke kunstvorm.

En wat dan de zin van deze kunst is, in dit ondermaanse. Niets oppervlakkigs aan.

Waar kun je nog meer shoppen in Parijs? • Rue du Bac

(Saint-Germain-des-Prés), luxe winkels, metro Rue du Bac. • Rond Les Halles

metro Les Halles of Châtelet. • Rond Opéra zijn diverse grote warenhuizen, zoals Au Printemps en Galeries

Lafayette. Metro Boulevard Haussmann - Saint-Lazare, Lafayette of Opéra. • Avenue Montaigne, top-end

metro Franklin Roosevelt. • Rue de Rivoli, voor de H&M’s en de Zara’s,

metro Châtelet of Louvre. Neem de trein naar Parijs, van Amsterdam in 3,5 uur. Vroeger boeken is goedkoper.

nsinternational.nl of treinreiswinkel.nl Vintage of tweedehands? Bekijk de maat: vintagekleding is kleiner dan kleding van de afgelopen twintig jaar. Een vintage jurk in maat 40 zou nu maat 36 of een kleine 38 zijn.

