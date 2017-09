Mode op grote hoogte: de mooiste stewardessenoutfits

Zijn vingers glijden over de staalblauwe stof, geconcentreerd inspecteren zijn ogen iedere naad van het jasje. Hij aarzelt even, maar geeft dan toch een ruk aan een van de mouwen. Dit jaren-zeventig pakje is de laatste aanwinst van de bonte verzameling stewardessenoutfits van purser Cliff Muskiet (1965). De paspop in de woonkamer van zijn Amsterdamse appartement draagt het uniform voor het eerst. "Mooi hè, zo met die plooirok en dat hoedje?"

Met het kostuum van Wardair Canada staat de teller op 1417 uniformen van 527 verschillende luchtvaartmaatschappijen. Een greep van zijn collectie jurken, shawls en colberts is sinds dit weekend te zien in de Kunsthal in Rotterdam. Voor de tentoonstelling 'Cabin Crew. Fashion in the Air' koos Muskiet 150 uniformen uit.

In 1980 kreeg Muskiet op vijftienjarige leeftijd zijn eerste pakje: een beige KLM-uniform uit de jaren zeventig. "Toen ik vijf was raakte ik gefascineerd door alles wat met de luchtvaart te maken had. Waarom precies kan ik niet uitleggen. Vliegen heeft iets avontuurlijks, iets glamoureus. Zoals andere mannen naar auto's kijken, zo bewonder ik vliegtuigen."

Jarenlang knipte Muskiet foto's van vliegtuigen uit reisgidsen. Hij trok langs kantoren van luchtvaartmaatschappijen om posters op te halen en stroopte winkels voor modelvliegtuigen af. "Tot het moment waarop ik van mijn moeders collega dat uniform kreeg. Een heel speciaal moment. Toen en daar besloot ik beroepskleding te gaan verzamelen."

Zijn nieuwe hobby bedreef Muskiet minstens zo fanatiek. "En nog steeds. Als ik voor mijn werk in het buitenland ben, wip ik als het even kan altijd langs lokale maatschappijen om te vragen of ze nog een oud uniform voor me hebben." Meestal krijgt de purser de outfits gratis en voor niets. "Soms ruil ik met de enkelingen die ook dit soort kleding verzamelen, maar het gros gaven luchtvaartmaatschappijen me. Of oud-stewardessen, die per toeval op mijn website stuitten."

Wie Muskiets enorme verzameling bestudeert, valt het op dat de mode in de lucht flink is veranderd. De uniformen uit de jaren veertig en vijftig doen conservatief aan, met lange rokken, keurige hoedjes en jasjes in donkere tinten blauw, bruin en groen. Twee decennia later denken ontwerpers totaal anders: aan het onderstel van stewardessen prijken felgekleurde hotpants en soulpijpen, onpraktische T-shirts met stippen, streepjes en franjes omhullen het bovenlijf.

De purser ontdoet een van de outfits van zijn cellofaan. Er verschijnt een synthetisch jurkje met col, drukke paars-geel-rode print en een ceintuur met groendoorzichtige nepdiamanten. De outfit werd gedragen door personeel van de inmiddels opgeheven Amerikaanse vliegmaatschappij Braniff International, vertelt hij, en is ontworpen de Italiaanse modeontwerper Emilio Pucci.

"Stel je toch eens voor dat een stewardess dit vandaag zou dragen", lacht hij. "Dat kan echt niet meer. Na de schoudervullingen in de jaren tachtig wordt de luchtvaartkleding sinds de jaren negentig serieuzer. Het moet zakelijk zijn, functioneel en de outfits van verschillende maatschappijen lijken min of meer hetzelfde."

Hoe sober of knotsgek ook, ieder uniform is Muskiet even lief. "Het zijn mijn kinderen." Welke outfit hij nog aan zijn verzameling moet en zal toevoegen? "Ik ben al tijdenlang op zoek naar de gestreepte bodystocking van een Japans uniform. Ik ben er op gebrand dat pakje compleet te maken. Verder ben ik tevreden, al is meer natuurlijk altijd beter."