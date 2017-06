Moby komt met woeste punkrock

Hoewel de songs knetteren van energie, bevat het album menig nummer dat bij gebrek aan sterke melodie ontaardt in een bak herrie

Voor wie Moby vooral kent van zijn immens succesvolle albums 'Play' en '18', zal het even schrikken zijn bij het beluisteren van zijn nieuwe plaat 'More Fast Songs About the Apocalypse'. De poëtische klanken waarmee hij rond de eeuwwisseling zo perfect de tijdgeest wist te vangen, hebben op het veertiende studioalbum van de Amerikaan plaatsgemaakt voor woeste punkrock. Die woede wordt ingegeven door de wereld om hem heen en dan vooral door de manier waarop we met onze wereld omgaan. Muzikaal zet Richard Melville Hall alias Moby zijn verontwaardiging om in negen vlammende songs, die veelal worden gedomineerd door schreeuwende gitaren en snoeistrakke beats. Toch is 'More Fast Songs About the Apocalypse' geen geval van alle negen goed. Hoewel de songs knetteren van energie, bevat het album menig nummer dat bij gebrek aan sterke melodie ontaardt in een bak herrie. Gelukkig staan daar ook nummers tegenover die wel overtuigen. Zo is 'Trust' een vlammend nummer dat het gevoel van opwinding van de begindagen van de punkbeweging perfect weet te vangen. En op 'All the Hurts We Made' slaat Moby fraai een brug tussen furieuze punk en elegante synthpop.

