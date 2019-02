Minister Slob wil een breed media-akkoord en maakt het zichzelf daarmee moeilijk

De tijd begint te dringen voor minister Arie Slob van mediabeleid. Eigenlijk dient voor de zomer duidelijk te zijn hoe de toekomst van de publieke omroep er uit moet zien. Het schiet niet op. De gesprekken met andere mediabedrijven, zoals de dagbladuitgevers en de commerciële omroepen, hebben na een aantal sessies nog niets opgeleverd. De publieke omroep leverde Slob een eigen toekomstvisie die als volstrekt onvoldoende met kerende post terugging naar Hilversum en de coalitiepartijen onderhandelen zich suf over een politiek compromis, vooralsnog ook zonder resultaat.

Een akkoord over de toekomst van alle media, te sluiten met partijen die elkaars regelrechte concurrenten zijn en soms elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Ga er maar aan staan. En ook met een publieke omroep, die als een bok op de haverkist zit.

De toekomst van de publieke omroep is onlosmakelijk verbonden met die van andere media, met internet en met meer zaken, zo redeneerde Slob. Hij stelde zich ten doel te komen tot een groot akkoord met het volledige medialandschap over een ‘convenant duurzaam medialandschap’.

Optimist

De minister is echter een optimist. Hij hoopte vandaag de ministerraad in te kunnen lichten over wat hij als de toekomst van de media in Nederland ziet. Het overleg vorige week in de Stijlkamer van het Haagse theater Diligentia, waar naast de dagbladen, de commerciële omroepen en de publieke omroep ook de kabelaars KPN en Ziggo aanwezig waren, leverde geen tastbare resultaten op. Laat staan een ‘convenant duurzaam medialandschap’.

Mochten er afspraken komen, dan is het zeer waarschijnlijk dat de mediawet veranderd moet worden. Nu maakt die bijvoorbeeld samenwerking tussen de publieke omroep en commerciële partijen als de dagbladen bijzonder moeilijk. De wet zal dan ook aangepast moeten zijn voor de nieuwe concessieperiode begin 2020 ingaat. Een wet veranderen in anderhalf jaar is haastwerk, nog een reden dat Slob op korte termijn resultaat wil.

Mogelijke veranderingen in de mediawet zijn de reden dat er een tweede onderhandelingstafel is. Daar praten de vier coalitiefracties met elkaar over de toekomst van (vooral) de publieke omroep. In het regeerakkoord kwamen de vier partijen overeen te streven naar een ‘stevige publieke omroep’. Maar wat is dat?