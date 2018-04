Milos Forman, regisseur van One Flew Over the Cuckoo's Nest, overleden

Milos Forman, regisseur van onder meer One Flew Over the Cuckoo's Nest en Amadeus, is vrijdag op 86-jarige leeftijd na een kort ziekbed in de VS overleden. De van oorsprong Tsjechische filmmaker woonde daar sinds de Praagse Lente van 1968, toen het communisme lokaal even ontdooide en hij het land kon verlaten.

"Niet aankomen!", zeiden vrienden toen Forman ooit vertelde One Flew Over the Cuckoo's Nest van Ken Kesey te willen verfilmen. Keseys verhaal over een opstand in een psychiatrische inrichting tegen een autoritair regime zou "typisch Amerikaans" zijn en hij zou daar als Tsjech niets van begrijpen. Het zou zijn carrière kapot maken. "Onzin", zei Forman. "Voor jullie is het Amerikaanse literatuur. Voor mij is dit het echte leven. Ik heb dit meegemaakt. De Communistische Partij was mijn 'Nurse Ratched'", in de film de verpersoonlijking van autoritaire onderdrukking. De film bezorgde Forman zowel de Oscar voor Beste Film als voor Beste Regisseur, een overwinning die hij in 1984 met Amadeus zou herhalen.

Veel van Formans films komen op voor artistieke vrijheid en hekelen wat voor normaal en fatsoenlijk doorgaat