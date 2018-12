Millennials krijgen de wind van voren in gecontroleerde chaos van Louise Korthals

Louise Korthals houdt van bloed en modder, van rauwe, meeslepende verhalen. In haar derde soloprogramma confronteert ze haar publiek met een hedendaagse Griekse mythe over de klimaatproblematiek. Daarin neemt moedergodin Gaia wraak op ons allemaal; we moeten boeten voor de schade die we haar hebben toegebracht.

Korthals (34), die zo'n zes jaar geleden een stormachtige entree maakte in de Nederlandse cabaretwereld, koppelt in 'Alles is er' op een slimme manier het persoonlijke verhaal van haar eigen moederschap aan de maatschappelijke actualiteit. Als jonge moeder realiseert ze zich dat haar kinderen straks zullen vragen hoe die klimaatverandering zo ontstaan is, en dat ze dan een goed verhaal moet hebben. Tegelijk ziet ze hoe Gaia als Moeder Aarde ons allemaal ter verantwoording roept voor de ellende die we haar hebben aangedaan, ons verwijtend aankijkt zoals haar eigen moeder dat vroeger zo vaak deed.

In woorden zijn millennials erg begaan met de wereld, hun daden neigen naar hy­per­con­su­men­tis­me

Wie nu vreest in een drammerige preek beland te zijn, heeft het mis. Korthals beschikt over een natuurlijke flair en een groot zangtalent, waarmee ze je gemakkelijk inpakt. Alles is er zit vol mooie liedjes, met als hoogtepunt het heerlijk swingende 'De kroon op al mijn halve werk', over haar zoontje van twee. Alle composities zijn van de hand van haar vaste muzikant Erik Verwey, die samen met Mark van Bruggen een aangenaam strakke soundscape neerzet bij de show.