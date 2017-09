Miley Cyrus is - helaas - weer terug bij clichématige country

Miley Cyrus voelt zich plots een stuk jonger, zingt ze. Kan kloppen, ze is pas 24, maar de dagen waarin ze zich tonguitstekend een weg door haar shows vol panseksuele extravaganza baande, voelen bij dit album een eeuwigheid geleden.

Met de popcountry op 'Younger Now' is de als Destiny Hope geboren, als Disney-sterretje Hannah Montana beroemd geworden popster terug bij haar roots. Je kunt een meisje wel uit Nashville krijgen, maar Nashville nooit uit een meisje. Single 'Malibu' was al een indicatie, net zoals de clip, waarin ze dolverliefd, blakend van gezondheid door het gras rolde.

Maar helaas, die oorwurm is veruit het hoogtepunt van dit verder weinig memorabele album. Het meest bijzondere aan countrykraker 'Rainbowland' is dat Dolly Parton erop meezingt: lekker zorgeloos op de trekker, zonnetje schijnt, niks aan de hand. Nee, artistiek interessanter was die onluisterbare pastische 'Dead Petz', haar vorige 'album', dat werd geweigerd door haar platenmaatschappij. Op de beste momenten van dit nieuwe album blijft Cyrus haken in de spagaat tussen pop en country, zoals in Malibu of het stoere 'Thinkin', dat ze alsnog om zeep helpt door afgekloven rijmschema's als touch/much en phone/alone. Verder dekken clichématige songtitels 'Miss You So Much' en 'Love Someone' de lading eigenlijk net even te perfect.

