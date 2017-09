Mijn vrouw wie is dat toch?

Het debuut van de Canadese Shari Lapena ‘Het stel van hiernaast’ werd een bestseller. Het dramatisch verlopen etentje bij de buren van de hoofdpersonen maakte nogal wat indruk.

Tussen de vele thrillers die deze zomer uitkwamen, lag ook het tweede boek van Lapena. Veel schrijvers hebben moeite het succes van een eersteling te evenaren. Zij niet.

In ‘Een vreemde in huis’ gaat Lapena terug naar zo’n straat in een buitenwijk van New York waaraan crisis en de problemen van de grote stad voorbij lijken te gaan.

Tom Krupp parkeert op een fraaie zomeravond zijn Lexus op de oprit voor de dubbele garage bij zijn huis. Maar er klopt iets niet. Binnen zou zijn mooie vrouw bezig moeten zijn met het eten. Karen is er niet en de voordeur staat wijd open. De keuken is een chaos. Het lijkt of ze zo is weggerend.

Soepel verhaal met als toegift een verrassing voor iedereen oordeel

Later op de avond belt de politie. Karen is met grote vaart door rood licht gereden en heeft een ongeluk gehad in een ongure wijk waar ze normaal nooit zou komen. Ze leeft nog, maar waarom zou zijn anders zo voorzichtige vrouw zo hard hebben gereden, vraagt Tom zich verbijsterd af. Karen zelf is door de klap haar geheugen kwijtgeraakt en weet het dus ook niet meer. De politie legt een verband tussen het bizarre ongeluk en een in die buurt gepleegde moord.

Mogelijkheden voor de lezer Lapena reikt de lezer vakkundig wat mogelijkheden aan. Deugt Tom wel? Wat heeft die buurvrouw ermee te maken, die door hem geobsedeerd is? Deze Brigid dringt zich op de vreemdste momenten aan het echtpaar op, onder het motto ‘ik ben zo’n goede vriendin’. Eenmaal thuis uit het ziekenhuis beginnen de problemen voor Karen pas goed. Iemand komt in hun huis terwijl ze niet thuis zijn en verlegt steeds dingen. Haar liefhebbende Tom wordt steeds wantrouwiger. Als de politie bewijs vindt van Karens aanwezigheid op de plek van de moord lijkt het huwelijk te barsten. Met wie is hij eigenlijk getrouwd, vraagt Tom zich af. Terwijl hij en Brigids man Bob aan de overkant van de straat zich wanhopig afvragen wat er met hun vrouwen aan de hand is, voeren die twee meer in hun schild. De kracht van Lapena’s soepel geschreven ‘Een vreemde in huis’ zit in het slot. Met verrassingen voor Bob, voor Tom - en voor de lezer.

Shari Lapena Een vreemde in huis Vert. Ireen Niessen Prometheus; € 19,99

