Mijn vijftienjarige hangt al wekenlang aan het ziekenhuisserie-infuus

"Wíst je...", zeg ik tegen mijn vijftienjarige die al wekenlang aan een ziekenhuisserie-infuus hangt: "...wist je dat als je alle afleveringen en alle seizoenen van 'Grey's Anatomy' hebt gezien, dat je jezelf dan chirurg mag noemen?"

"Echt?" roept ze, en terwijl ze het roept ziet ze meteen in dat dat onzin is. Maar je zou het bijna denken, als je zo vaak de gecompliceerdste breuken, hersenoperaties, babyharttransplantaties en andere zeldzame ingrepen voorbij hebt zien komen.

In het streamingtijdperk reanimeren mijn tienerdochters series van vóór hun tijd waar ik zelf nooit naar gekeken heb, en nu met enige regelmaat in hun gezelschap, wel. Sommige zijn destijds gewoon aan me voorbijgegaan, maar 'Grey's Anatomy' liet ik heel nuffig bewust links liggen.

Ik kon me niet aan een nieuw artsenteam verbinden dat er bovendien zoveel gelikter uitzag dan dat van het County General

Ik had namelijk minstens een decennium lang 'ER' gekeken en daarvoor, in de jaren tachtig nog, 'St. Elsewhere'. Voor St. Elsewhere voelde ik geen brandende liefde, wat misschien ook met die titel te maken had. Een ziekenhuis dat 'ergens anders' was? Maar het kan ook zo zijn dat de herinnering aan deze serie acuut verbleekte toen in 1994 de deuren van 'ER' met een geweldige klap in ons gezicht openzwaaiden. Het tempo, de hectiek, verwikkelingen, cameraperspectieven, personages! Dit was vernieuwende televisie. Je moest goed opletten om niets te missen, je zat er middenin, alsof je zelf aan de crash cart lag, met gevaarlijk verhoogde hartslag.