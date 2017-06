Mijn privé, jouw privé, straks heeft iedereen zijn eigen privé

Die scène leende zich goed voor persiflage en op Facebook en Twitter werd 'Je speelt met mijn privé!' al snel een formule waarmee iemand quasi verontwaardigd reageert als zijn of haar foto in een bericht van een ander opduikt.

Lees verder na de advertentie

In spreektaal wordt privé wel vaker als zelfstandig naamwoord gebruikt: Blijf van mijn privé af, Handen af van mijn privé, Je zit aan mijn privé, Ik heb ook recht op een privé!

Op internet zijn zulke uitspraken ook al hier en daar te vinden. Het heeft er daarom alle schijn van dat privé in de spreektaal aan het inburgeren is als verkorting van privéleven of privésfeer.

Dat privé in de aangehaalde zinnen als zelfstandig naamwoord fungeert, komt wellicht doordat de grammaticale functie van het oude vertrouwde privé vrij lastig te herkennen is. In de zin 'Richt een bv op om je privé te beschermen tegen bankroet' bijvoorbeeld is 'je' weliswaar lijdend voorwerp en 'privé' een bepaling, maar mensen blijken de neiging te hebben 'je privé' in zijn geheel als lijdend voorwerp op te vatten. Dan is de overstap naar '... om mijn, jouw, zijn (eigen) privé te beschermen' zo gemaakt.

Zelfs al komt dit gebruik voort uit een grammaticale misinterpretatie, toch is er een gerede kans dat privé als verkorting van privéleven uiteindelijk courant wordt en in het woordenboek te vinden zal zijn.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.