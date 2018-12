Dit is de extreemste aflevering ooit van ‘Help, Mijn Man Is Klusser’ (alweer)

John Williams biedt wat ‘Ik vertrek’ ook zo lekker maakt: mislukkende verbouwingen, onvermogen, conflict, wanhoop... en die onderliggende hoop natuurlijk. Bij dit klusprogramma zit die wel onder een dikke laag puin. En met het team van John komt het na een week ­beuken altijd goed. Het is net een uurtje Disney voor volwassenen.

Donderdag bij deze ‘extremer dan ooit’- seizoensafsluiter kwam John in het huis van Ruud in Lelystad, waar nieuwe liefde Emmylou en haar zoontje waren ingetrokken. Hij legde flink zout op de slakken: alles om hem heen was half af. De muren half betimmerd, de voorzieningen half aangelegd. Voor de vaatwasser moest een slang op de kraan en dan kon geen kind even een glaasje water drinken. Alleen de hoek met Ruuds game-controllers was picobello. “Dat je dit pikt”, zegt John haar. “Een dekbedovertrek voor het raam, een vies gasfornuis, dat is geen kwestie van geld maar van liefde.”

Het shockerende was het gebrek aan eigenwaarde

Doet-ie goed, de vinger op de zere plek leggen. Ruud blijkt met zijn ex in een strijd om zijn dochter verwikkeld, heeft al drie jaar ruzie met zijn ouders en al zeven jaar met zijn huis. Hij is moe. Maar dan de camera’s in de huiskamer. Waarom had vrachtwagenchauffeur Ruud die opgehangen? “Als ik weg ben, vind ik het leuk om haar te zien. Niet wát ze doet, maar hoe ze het doet. Koffie drinken en zo.” Hier breekt Johns klomp, maar Emmylou reageert gelaten. “Ik merk er toch niks van als hij kijkt.”

Zie daar de mens; te onzeker om de eigen grenzen aan te geven, of erger: te voelen. En te bang om verstoten te worden als ze kritiek geeft. Ze begint ook maar niet over zijn tijd als jonge militair. “Hij is een keer uitgezonden naar Afghanistan”, zegt ze. “Wil hij niet over praten, te veel meegemaakt denk ik”.