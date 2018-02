Mies Bouwman (1929-2018), de moeder van de Nederlandse televisie

Ze had zo'n rare hoge piepstem en ze sprak zo keurig, zei Mies Bouwman over het begin van haar tv-carrière bij de KRO. Op 16 oktober 1951, twee weken na de lancering van de Nederlandse televisie, maakte ze haar tv-debuut. Ze droeg de jurk van de zilveren bruiloft van haar ouders, en ook de slotzin van het omroepbericht zou ze nooit meer vergeten: 'Dit is het einde van het begin. Goedenavond.'

De uitzending is niet bewaard gebleven. Alleen in een radioreportage is te horen hoe de 21-jarige omroepster in de studio in Bussum amper tijd heeft voor de verslaggever: 'Heel eventjes, want ik moet zo de lucht in.' Ze is wat zenuwachtig, maar weet bij haar debuut al dat dat ook nodig is. 'Juffrouw Bouwman, de hoogste tijd', wordt er geroepen, en daar gaat ze, de zender op. Het geringe aantal kijkers - Nederland telde zo'n 500 toestellen - bood haar de kans om fouten te maken en het vak te leren. Vervolgens groeide ze mee met het medium.

Door haar prille relatie met de destijds nog getrouwde cameraman Leen Timp genoot Mies afkeuring en moest ze vertrekken bij de KRO

Lang bleef ze niet bij de KRO. Vanwege haar prille relatie met de getrouwde cameraman en latere regisseur Leen Timp - ze zouden trouwen en hun leven lang samenblijven - werd ze in 1953 ontslagen bij de omroep waarvan haar vader secretaris was. Niet met onmiddellijke ingang, om een publiek schandaal te voorkomen mocht ze nog drie uitzendingen doen. Ook in eigen kring werd ze op de situatie aangekeken. 'Ik lag er overal uit.' Geen werk, nog geen man, ze mocht zelfs niet op de bruiloft van haar broer komen. Sommige mensen groetten haar niet langer. Het zou niet voor het laatst zijn dat ze ontdekte hoe snel liefde kon omslaan in afkeer.

Even werkte ze voor de Volkskrant, maar daar moest ze om dezelfde reden weg. Ze ging bij de Avro aan de slag en presenteerde een van de vroegste quizzen, 'Van je familie moet je het hebben', dat ze zich later vooral herinnerde om de live uitgezonden poepende koe.

Als televisiepionier was ze er in meer genres vroeg bij. Zo was het door Bouwman gepresenteerde 'Redt een kind', op 13 december 1959 bij de V.P.R.O., de eerste inzamelingsactie op tv. De opbrengst ging naar de slachtoffers van de Algerijnse oorlog die in de Marokkaanse vluchtelingenkampen werden ondergebracht.

'Open het Dorp' Haar grote doorbraak kwam met de liefdadigheidsactie 'Open het dorp' op 26 en 27 november 1962. In de marathonuitzending van 23 uur werd 23 miljoen gulden opgehaald voor een gehandicaptendorp bij Arnhem. Vierhonderd artiesten traden op. Zeventig procent van de Nederlandse bevolking zou het programma hebben gezien. De saamhorigheid van 'al die fijne mensen in het land' was enorm. Het evenement in de Rai werd de blauwdruk voor elke grote inzamelingsactie die volgde: bekende mensen aan de telefoon, een parade van schenkers, optredens, reportages en studiogesprekken. Ze presenteerde het programma alleen. Een dag voor het overlijden van Wilhelmina was met Mies Bouwman een nieuwe koningin opgestaan, werd er gezegd. 'Maar één vrouw was in staat de harten van ons volk te bespelen, zoals Mies Bouwman dat heeft gedaan', zei dokter Arie Klapwijk, de bedenker van de actie, tegen de van vermoeidheid snikkende Bouwman. Waarna het publiek driemaal hoera riep, en lang zal ze leven begon te zingen. Ze was in het hart van het volk beland. Een dag voor het overlijden van Wilhelmina was met Mies Bouwman een nieuwe koningin opgestaan, werd er gezegd. Ze riep in die uitzending dat het de mooiste dag en nacht van haar leven was. Er kwamen nog veel meer mooiste dagen, maar hier ging het over 'de voldoening van zelf een programma maken dat aanslaat bij het publiek'. De mensen thuis iets moois en gezelligs geven, dat was een belangrijke drijfveer voor Bouwman. De programmatitel 'Een mens wil op de vrijdagavond wel eens even zitten en een beetje lachen want er is al genoeg ellende op de wereld', vatte haar televisieopvatting vrij goed samen. Over 'Een van de acht' (1970-1973) zei ze bijvoorbeeld: 'Het was geslaagd als het een enige avond was, met pret.'

Leuk! Eens per maand kwam die door Bouwman bedachte spelshow op tv, en ze bereidde alles zelf voor. 'Een idee verzinnen, kandidaten selecteren, artiesten uitnodigen, vragen bedenken, prijzen kopen, alle details. Meestal met Leen als regisseur, en wat enthousiaste mensen om ons heen. Keihard werken. Maar leuk!' Een weekend lang werden kandidaten getest, op zaterdag de christelijken en op zondag de niet-christelijken. Op maandagmorgen, als De Bijenkorf gesloten was, sloeg Bouwman daar de prijzen in voor de finale met de lopende band, die opgeteld 999 gulden mochten kosten. Op vrijdag repeteerden ze met stand-ins, om zaterdag live vanuit de Jaarbeurs in Utrecht uit te zenden. 'Klok klaar, band klaar, muziek klaar, starten maar!', en daar rolden de bescheiden prijzen over de band. De blijdschap van de winnaars was enig. 'Open het dorp' had haar een heilige gemaakt, en ze viel weer van haar voetstuk door het satirische programma 'Zo is het toevallig ook nog 's een keer' (Vara, 1963-1966). Samen met coryfeeën van journalistiek en artistiek Nederland als Dimitri Frenkel Frank, Rinus Ferdinandusse en Gerard van het Reve, hield ze de televisiekijker een spiegel voor. Er werd gelachen om de dingen waar niet om gelachen mocht worden - het koningshuis, religie, politiek - en dat kon nog niet iedereen aan. Vooral het onderdeel Beeldreligie in de derde uitzending viel verkeerd. Terwijl hij een gebedshouding aannam zei cabaretier Peter Lohr: 'Geef ons heden ons dagelijks programma, wees met ons, o Beeld, want wij weten niet wat wij zonder u zouden moeten doen.' Bouwman werd het hevigst belaagd en ontving woeste dreigbrieven: 'Wij zullen je vingers breken.' Een fotograaf van Het Parool vroeg aan de telefoon of het rieten dak van hun huis in Blaricum al brandde, want daarover was de krant getipt. Het gezin kreeg bewaking. Tekst loopt verder onder de foto © ANP Kippa

Vakvrouw Na haar afscheid werd ze door minister D'Ancona van WVC benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De minister noemde Bouwman 'een vakvrouw van het zuiverste water met oog voor kwaliteit en originaliteit'. Uit handen van producent Joop van den Ende kreeg ze toen ze tachtig jaar werd de eerste Gouden Televizier Oeuvre Ring. Af en toe verscheen ze nog op tv. Zo kwam ze in 1996 terug voor een ledenwerfactie van het Rode Kruis, en was ze niks veranderd. 'En nou verder geen gedoe, u moet gewoon deze kaart invullen. Het is koud buiten, maar er wacht weer een lekker warm huis op u. Wat is 35 gulden nou in een land waar we het bijna allemaal zo goed hebben.' Menigeen trok zijn jas aan.

Vakvrouw Na haar afscheid werd ze door minister D'Ancona van WVC benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De minister noemde Bouwman 'een vakvrouw van het zuiverste water met oog voor kwaliteit en originaliteit'. Uit handen van producent Joop van den Ende kreeg ze toen ze tachtig jaar werd de eerste Gouden Televizier Oeuvre Ring. Af en toe verscheen ze nog op tv. Zo kwam ze in 1996 terug voor een ledenwerfactie van het Rode Kruis, en was ze niks veranderd. 'En nou verder geen gedoe, u moet gewoon deze kaart invullen. Het is koud buiten, maar er wacht weer een lekker warm huis op u. Wat is 35 gulden nou in een land waar we het bijna allemaal zo goed hebben.' Menigeen trok zijn jas aan. Tekst loopt verder onder de foto © ANP Kippa