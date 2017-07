Miep Diekmann (1925 - 2017), de 'kenau van de jeugdliteratuur'

Haar eerste boeken waren nog braafjes: meisjesromans als 'Annejet helpt een handje' en 'Annejet stelt zich voor'. Maar vanaf 1960 gooide schrijfster Miep Diekmann het over een andere boeg: ze ging schrijven over slavenhandel, seksualiteit, anticonceptie, hippiekinderen en zelfdoding. Lastige onderwerpen die men indertijd ongepast vond voor jongeren. Maar daar trok Diekmann zich niets van aan; zij wilde haar lezers prikkelen en was van nature niet eager to please.

Strijdbaar, flamboyant en luidruchtig: zo werd Miep Diekmann vaak getypeerd

Strijdbaar, flamboyant en luidruchtig: zo werd Miep Diekmann vaak getypeerd. Afgelopen zondag overleed ze op 92-jarige leeftijd in Scheveningen. Annie M.G. Schmidt noemde haar de 'Kenau Simonsdochter Hasselaar van de jeugdliteratuur', omdat ze 'schreeuwt waar anderen gelaten mompelen, zij vloekt waar anderen goedig protesteren.' Volgens biograaf Aart Broek combineerde Diekmann 'verleidelijk geklede vrouwelijkheid' met 'een dreun met de vuist op tafel'.

Kinderboekenschrijfster Miep Diekmann is op 92-jarige leeftijd overleden. Diekmann heeft veel belangrijke prijzen voor kinderboeken gewonnen, waaronder de Kinderboekenprijs. Op de foto is mevr. Dijkman in 1990. © Dijkstra b.v.

Diekmann liet ruim zeventig kinder- en jeugdboeken na, waarvoor ze diverse prijzen kreeg. Veel boeken zijn gesitueerd op een Caribisch eiland en hebben zwarte hoofdpersonen; een zeldzaamheid in die tijd (en nog altijd niet gewoon). Zelf woonde de schrijfster van haar negende tot dertiende op Curaçao, waar haar vader werkte als militair commandant. Beroemd en berucht werd haar jeugdroman 'Marijn bij de lorredraaiers' (1965), over de slavernij in de Caraïben. De Telegraaf noemde het een 'gevaarlijk boek' vanwege het te volwassen onderwerp.

Maar Diekmann maakte vooral ook furore als de uitvindster van de peuterpoëzie

Vernederende ervaring Haar eigen kleurrijke levensgeschiedenis botste soms heftig met de grote geschiedenis. Over één pijnlijk feit zweeg Diekmann heel lang: haar vader werd na de Tweede Wereldoorlog veroordeeld vanwege nazisympathieën. Zelf werd ze daar ook van beschuldigd én al gauw weer vrijgesproken. Al met al een vernederende ervaring die volgens biograaf Broek één van haar drijfveren zou vormen. Zo maakte zij zich in de jaren zeventig sterk voor de schrijvers achter het IJzeren Gordijn; ze smokkelde voor hen geld en manuscripten naar het Westen. "Kortom, in déze oorlog – de Koude Oorlog – stond Miep, actief handelend, aan de goede kant van de geschiedenis", zo verklaart Broek haar inzet. Maar Diekmann maakte vooral ook furore als de uitvindster van de peuterpoëzie. Haar bundels 'Wiele wiele stap' (1977, bekroond met de Gouden Griffel) en 'Stappe stappe step' (1979) zijn nog altijd fris en actueel: "Lekker nat / in het bad / foesj foesj foesj /foesjt de doesj /glip doet de zeep/ in m'n bil zit een streep".

