Michelle Obama: pionier op gebaande paden

Liefde op het eerste gezicht was het niet. Pas na een tijdje werd Michelle Obama getroffen door de ‘vreemde-mengeling-van-alles-man’ die haar latere echtgenoot Barack bleek te zijn. In sommige opzichten leken ze op elkaar: beiden waren intelligent, idealistisch en gracieuze verschijningen. Maar waar Barack een zekere Hawaiiaanse zwier bezat, enige punctualiteit miste en durfde af te wijken van door anderen uitgestippelde toekomsten, hield Michelle meer vast aan orde en gebaande paden.

Lees verder na de advertentie

In ‘Mijn verhaal. Becoming’ laat Michelle Obama (54) zien dat die rechtlijnigheid haar kracht en haar zwakte is. De echtelieden vullen elkaar met hun karakters aan. Zij opereert krachtig, heeft focus en schroomt kritiek op haar man niet. Ondertussen is het soms ook een last. Als kind was ze op zichzelf, had ze moeite met kinderen die haar speelgoedwereld op zijn kop zetten. Haar moeder moest haar bijna naar buiten schoppen om daar te gaan spelen.

Michelle Obama zal zich nooit kandidaat stellen voor het presidentschap

Haar allergie voor het ongeregelde verklaart ook Michelle Obama’s ongemak met de politiek. Dat diende zich al aan bij de eerste kennismaking ermee via dominee Jesse Jackson, de vader van een van haar middelbare-schoolvriendinnen die in 1984 en 1988 poogde de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezing te winnen. Toen ze met Jesse en Sanita Jackson meeliep in een optocht, zag Michelle’s moeder op tv hoe misplaatst ze zich eigenlijk voelde bij dat evenement. Zelfs acht jaar Witte Huis hebben die lichte afschuw over chaos, viezigheid en de stammenscheiding tussen Republikeinen en Democraten niet laten verdwijnen. Zij zal zich nooit kandidaat stellen voor het presidentschap.

Levensecht relaas Michelle Obama zal met haar man, naasten en assistenten goed hebben nagedacht over het beeld dat ze oproept met haar memoires. “Als je niet naar buiten treedt om jezelf neer te zetten, word je snel en onzorgvuldig door anderen neergezet”, weet ze - door schade en schande wijs geworden- al aan het begin van haar jaren als first lady. Bouwstenen van haar nu gepubliceerde herinneringen waren ook onderdeel van haar toespraken tijdens de campagnes van Barack. Toch komt ‘Mijn verhaal’ behoorlijk authentiek over. Het boek blijft weg bij de oer-Amerikaanse standaardopbouw waar uitgevers, Hollywood en Oprah-achtige talkshows dol op zijn: ellende die wordt gevolgd door een moment van inzicht, berouw of bekering beloond met redding en geluk. In plaats daarvan krijgt de lezer een levensechter aanvoelend relaas voorgeschoteld, waarin voor- en tegenspoed elkaar afwisselen en soms door elkaar heen lopen. Michelle Obama schrijft met zelfspot over eerdere vriendjes (inclusief het onhandig de bons geven) en het draaiend houden van alle bordjes in haar leven, waarbij praktisch het vaak toch wint van perfectionisme. Ze is openhartig over de problemen met zwangerschap en de relatietherapie die ze met Barack volgde.