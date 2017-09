Metallica laat zien dat het nog steeds de grootste metalband ter wereld is

Ziggo Dome 4/9, herhaling 6/9

En dat zonder op oude roem te teren. De band, met vorig jaar een nieuw album, had makkelijk kunnen kiezen voor een greatest-hitsshow. Met misschien twee of drie nieuwe liedjes, zoals veel andere acts doen met vergelijkbare staat van dienst.

Die toewijding is wederzijds. Tweeënhalf uur gaan de vuisten als één man de lucht in, tijdens het eerste van twee uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Metallica liet gisteravond zien dat het na 36 jaar nog steeds terecht de grootste metalband ter wereld is.

Herwonnen vitaliteit

Maar nee - een flink deel van de set is ingeruimd voor nieuwe nummers. Van het vlammende begin met ‘Hardwired’ en ‘Atlas, Rise’, tot het, toegegeven, wat tammere ‘Halo on Fire’. Natuurlijk vormen de klassiekers de beste momenten van de avond (‘For Whom the Bell Tolls’, of het verbluffende ‘One’ direct gevolgd door ‘Master of Puppets’). Maar dat deze veteranen hun nieuwe materiaal omarmen, en belangrijker, dat het publiek dat duidelijk ook doet, tekent de herwonnen vitaliteit van de band die tien jaar terug afgeschreven leek.

Het geluid is nietsontziend hard, en strak als een klok. De toms en kick van drummer Lars Ulrich bulderen als kleine explosies door de zaal. Het is genieten van die vlijmscherpe gitaarriffs van Kirk Hammett , zoals ‘Seek and Destroy’ of dat loeizware gebulder van ‘Sad But True’.

De zang van Hetfield verzuipt aanvankelijk nogal in het gedreun, maar het geluid herstelt zich gedurende de avond. Ulrich springt bij elke mogelijkheid van achter z’n drumstel vandaan, het publiek opzwepend. Hammett is de vriendelijk grijnzende gitaarvirtuoos, Hetfield de stoer achteroverleunende ringmeester en bassist Robert Trujillo het intimiderende maar prettig gestoorde podiumbeest.